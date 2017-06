Заголовки утра. 27 июня

«Коммерсантъ» в статье «Договор приведен в исполнение» пишет, что Москва и Казань будут строить отношения по-новому, без договора о разграничении полномочий.

«Еще одним Рублевым одарили»: у знаменитых икон могут оказаться и другие авторы.

«Пивовары тянут время на себя»: ограничения торговли водкой и вином могут расширить.

РБК: «СФ одобрит перепись коррупционеров». Сенаторы поддержат создание реестра продажных чиновников.

Как «русский след» помог заработать борцам с хакерами описывается в статье «Охотники за киберпривидениями».

Семь вопросов о возможной блокировке популярного мессенджера разбираются в статье «Чем Telegram не угодил властям».

«Известия»: «Правительство отзывает инициативы из Госдумы». Кабинет министров начал работу по расчистке законопроектного портфеля в нижней палате.

«Россия захватывает новые рынки в ЕС»: экспорт в страны Евросоюза вырос на 38%.

«Лиц без гражданства легализуют»: разрабатывается законопроект об особом документе для людей, проживающих в России, но не имеющих паспортов.

«Газета.ru» в статье «Баттулга обошел Энхболда» пишет, почему монгольские избиратели последовали примеру французов и американцев.

«Дерипаска раздает миллиарды перед IPO»: миноритарии «Иркутскэнерго» могут получить 8 млрд рублей от структур Олега Дерипаски.

«В "Шоколадницу" придут с ревизией»: ФАС возбудила дела на Burger King, «Шоколадницу» и «Му-Му».

The Economist: «Перестаньте баловать венгерского премьер-министра. Что делать, когда Виктор Орбан разрушает демократию» (Stop spoiling Hungary’s prime minister: What to do when Viktor Orban erodes democracy). У ЕС есть инструменты для подавления автократии.

«Филип Хэммонд, признанный взрослый среди детей» (Philip Hammond, the designated adult among the children). Среди конкурирующих претендентов на пост следующего лидера тори канцлер британского казначейства Филип Хэммонд выглядит наиболее значительным.

Bloomberg: «Брюссель не впечатлен обещанием Мэй относительно прав граждан ЕС» (Brussels Unimpressed By May’s Pledge on EU Citzens’ Rights). Премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала, что у граждан стран ЕС, живущих в Британии, после отделения Британии от ЕС сохранятся те же права, что у британцев. ЕС считает, что таких обещаний недостаточно.

«Американский верховный суд частично реабилитировал трамповский миграционный запрет» (US Supreme Court Partially Revives Trump Travel Ban). Верховный суд США в значительной мере реабилитировал указ американского президента Дональда Трампа об ограничениях на въезд. Ранее указ был заблокирован апелляционными судами.

The Wall Street Journal: «Верховный суд санкционировал частичное вступление в силу трамповского миграционного запрета» (Supreme Court Allows Partial Implementation of Trump Travel Ban). Верховный суд США частично снял блокировку с миграционного запрета, введенного администрацией президента США, и пообещал проверить решения низших судов, которые нашли указ незаконным.

«Тереза Мэй заключила сделку с Демократической юнионистской партией, чтобы поддержать правительство Британии» (Theresa May Strikes DUP Deal to Secure U.K. Government). Премьер-министр Британии Тереза Мэй добилась сделки с группой североирландских депутатов, чтобы компенсировать недобор мандатов у консерваторов.