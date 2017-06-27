Новый наследный принц Саудовской Аравии 31-летний Мухаммад бин Сальман Аль Сауд решил сразу обратить на себя внимание, в том числе начав угрожать Москве. «Россия должна помнить, что наши военные возможности достаточны для того, чтобы за три дня уничтожить российские силы в Сирии», — заявил, возможно, будущий король Саудовской Аравии.

Конечно, обещания решить все военные проблемы одним полком за два часа нужно всегда делить, как минимум, надвое. Но и не обращать внимание на самую вооруженную страну в регионе, конечно, нельзя. С другой стороны, на фоне достаточно значительного падения цен на нефть, что может быть лучше краткосрочного конфликта двух крупнейших экспортеров этого энергоносителя?