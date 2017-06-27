Эксперт прокомментировал ситуацию с арестом активов АФК «Система»

Политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в интервью «Полит.ру» прокомментировал ситуацию с арестом активов АФК «Система».

26 июня АФК «Система» получила от Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве постановление о возбуждении исполнительного производства и копию исполнительного листа Арбитражного суда Башкирии. Исполнительный лист налагает арест на принадлежащие АФК и АО «Система-инвест» 31,76% акций в уставном капитале ПАО «МТС», 100% акций в уставном капитале АО «Группа компаний «Медси» и 90,47% акций в уставном капитале АО «БЭСК». Арест был наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Башкирии в обеспечение требований по иску ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть» и республики Башкортостан, поданного к АФК «Система» и АО «Система-инвест» в мае 2017 года. В финансовой корпорации подчеркнули, что не согласны с иском и считают требования истцов незаконными и необоснованными.

«Понятно, что арест принадлежащих АФК "Система" акций "МТС" и еще других компаний в обеспечение иска "Роснефти", – это разборка между двумя бизнес-структурами, каждая из которых вполне лояльна власти и системна. С учетом того, что Владимир Евтушенков – человек в обществе не последний, и отношения с властью у него вполне встроенные, в нелояльности он замечен не был, можно говорить о том, что в данном случае оппоненты действительно решают бизнес-конфликт вне политического контекста. То есть, как говорят, мухи отдельно, котлеты отдельно – политика отдельно, а решение споров между крупными компаниями отдельно.

И такой подход в принципе мог бы способствовать улучшению инвестиционного климата в России. Ясно, что если спорные вопросы и впредь будут решаться в судебной плоскости с опорой на независимость суда, исключительно в правом поле и так, что никто не сможет найти в судебном решении предвзятости, то будет хорошо, поскольку независимость судов – одно из условий судебной привлекательности. Рекламой для инвестиционной привлекательности являются примеры того, что хозяйствующие субъекты могут решить свой спор через суд без использования политических рычагов», — сказал Константин Калачев.