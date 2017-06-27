В очередном томе «Кратких сообщений Института археологии» опубликована статья, описывающая основные итоги исследований, проведенных сотрудниками Института археологии РАН в Московском Кремле в 2014 – 2016 годах. Авторы статьи – Николай Андреевич Макаров, Ася Викторовна Энговатова и Владимир Юрьевич Коваль.

Московский Кремль не только древнейшая часть столицы и важный исторический памятник, но и, к сожалению, место расположения нынешних органов власти, поэтому долгое время масштабные археологические исследования в Кремле оставались невозможными. Ученым приходилось ограничиваться только археологическим надзором над строительными и ремонтными работами, а также раскопками небольших участков. Ситуация отчасти изменилась в 2007 году, когда Институту археологии РАН удалось провести раскопки в Тайницком саду, вдоль южной кремлевской стены. Там были найдены несколько древних срубов, предметы материальной культуры и, в частности, берестяная грамота XIV века.

Следующая благоприятная возможность выпала археологом недавно, когда было принято решение снести 14-й корпус Кремля. Это административное здание было встроено в 1932 – 1934 годах между Спасскими воротами и Сенатским дворцом на месте разрушенных несколькими годами ранее Чудова и Вознесенского монастырей, а также Малого Николаевского дворца (1775 год, архитектор Н. Казаков). Первые раскопки археологи провели уже в сентябре 2014 г. Главные работы продолжались с перерывами с ноября 2015 по декабрь 2016 года. Общая площадь раскопов составила 580 квадратных метров.

В 1988 и 1991 годах во время работ по углублению подвалов 14-го корпуса были найдены два клада первой половины XIII века, поэтому у археологов были все основания предполагать, что накануне монгольского нашествия в этой части Кремля существовали богатые усадьбы. Но точные данные о них были недоступны до демонтажа здания 14-го корпуса и планомерных раскопок.

Уже рекогносцировочные раскопки 2014 года принесли первые плоды. Были обнаружены остатки построек домонгольской эпохи, а также фрагменты разнообразной импортной керамики XIV – XV веков, произведенной в Китае, Золотой Орде, Крыму и Испании. Находки подтверждали предположения археологов о высоком статусе жителей этого места.

В 2016 году археологи начали работу с прокладки шурфов по периметру бывшего 14-го корпуса, чтобы найти остатки строений Чудова и Вознесенского монастыря, не попавшие в зону застройки 1930-х годов. Также были начаты раскопы в подвалах 14-го корпуса. В ходе работы грунт просеивался сквозь сита с ячейками размером два на два миллиметра, чтобы обеспечить сбор мельчайших объектов, таких как фрагменты костей животных, семена растений. Брались образцы почвы для выделения пыльцы растений и исследования почвенной структуры. Для радиоуглеродного датирования отбирались образцы органики.

Археологи обнаружили участок фундамента юго-западного фасада Малого Николаевского дворца с хорошо узнаваемой кладкой из кирпичей и белокаменных блоков на цементном и известковом растворе, которую применил архитектор Николай Шохин при реставрации фундаментов в 1874 – 1875 годах.

Подвалы Малого Николаевского дворца (Макаров, Энговатова, Коваль / КСИА, вып. 246, 2017)

В одном из шурфов по периферии здания 14-го корпуса археологами были пройдены пять метров культурного слоя, в самой нижней части которого были найдены фрагменты керамики домонгольского времени. В основой части шурфа обнаружился построенный из белокаменных блоков фундамент церквей Алексия Митрополита и Благовещения, возведенных в Кремле в 1608 – 1686 годах. Частично фундамент был сооружен из надгробий XVII века. В той части раскопа не занятой церковным зданием культурные слои удалось исследовать до материка. При этом были найдены деревянные сооружения XVI – XVII веков: сруб погреба, мощение двора, частокол – а также фрагменты импортной керамики. Ниже находились слои с фрагментами стеклянных браслетов и домонгольской керамики.

Другие шурфы позволили археологам обнаружить основание северной стены трапезной палаты Чудова монастыря (1680–1686) и остатки фундамента южной и восточной (апсидной) стен церкви святой Екатерины (1817). Таким образом удалось установить точное расположение нескольких зданий Чудова и Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца. Предметы, обнаруженные в этих местах, относились к XIII веку и более поздним эпохам.

Немало интересных находок принесли и раскопы, сделанные в подвале 14-го корпуса. Из-за того, что при строительстве в 1930-е годы отложения XVI – XIX века были уничтожены, перед археологами предстали культурные слои только более раннего времени – XII – XV веков. В зону раскопа попали фундаменты шести строений XVI–XVII веков, окружавших собор Чуда святого Михаила Архангела – главный собор Чудова монастыря. Эти постройки были разобраны еще в XVIII веке.

Было открыто кладбище при Михайлоархангельском соборе. Там были найдены 108 захоронений, в том числе пять штук – в белокаменных саркофагах, два из которых сохранились вместе с крышками. Погребения относятся преимущественно к XIV–XVII векам. В 11 погребениях археологи нашли елейницы – керамические чашечки, помещавшиеся в то время в могилы духовных лиц. Были и два женских погребения с фрагментарно сохранившимися «волосниками» – головными уборами.

На одном из надгробий, которое было в 1930-е годы использовано для фундамента подвальной колонны 14-го корпуса, читается надпись: «Лѣта З…декабряКѲ….бысть рабъ божи Василеи Глѣбович Салтыков в немецкои земле под Паидою за…». Крепость Пайда (современный эстонский город Пайде), известная также под немецким названием Вейсенштейн, была осаждена войсками Ивана Грозного в конце 1573 года и взята штурмом 31 декабря. При взятии Пайды погиб знаменитый Малюта Скуратов. В дошедшем до нас поминальном списке «побитых на цареве государеве службе в немецкой земле под Пайдою» значится и Василий Глебов сын Салтыков.

Надгробие В. Г. Салтыкова в фундаменте колонны 14-го корпуса (Макаров, Энговатова, Коваль / КСИА, вып. 246, 2017)

Также в зоне раскопок было собрано около 1400 предметов, более 15 000 фрагментов керамики и более 20 000 костей животных. Наиболее интересны керамические изделия золотоордынского происхождения, например, обломок хорезмской фляги с рельефным тисненым орнаментом. Была найдена свинцовая текстильная пломба из города Диксмёйде в Западной Фландрии. Когда-то она крепилась к рулону дорогого сукна, изготовленного фламандскими ткачами и доставленного купцами на Русь. Подобную покупку могли позволить себе только очень состоятельные москвичи.

Находки из раскопов I–III: 1 – обломок хорезмской фляги; 2 – текстильная пломба; 3 – фибула; 4 – писало; 5 – литейная формочка с надписями; 6 – кубик с граффити (Макаров, Энговатова, Коваль / КСИА, вып. 246, 2017)

В слоях домонгольской эпохи были найдены многочисленные обломки стеклянных браслетов и глиняных горшков, а также три шиферных пряслица и обломки византийских амфор. Среди редких находок фибула из белого металла и железное писало длиной 11,7 см. с треугольной лопаточкой на противоположном конце – таким инструментом писали на вощеных дощечках.

На обломке известняковой литейной формы, предназначавшейся для отливки конических грузиков или пуговиц, сохранились процарапанные буквы, среди которых уверенно читается «…РИѦN», что может быть окончанием имени вроде «Киприян». Ранее археологам попадались подобные формочки в других городах, и на них тоже были написаны имена владельцев.

Необычен кубик из известняка со стороной около 1 сантиметра и крупным отверстием. На его стороны нанесены изображения (свастика, спираль, решетка и другие), предназначение которых определить трудно. Возможно, он применялся для гадания.

Характерная форма нижней границы последнего слоя почвенных отложений, предшествующего материковому слою, позволяет ученым предположить, что он несет следы распашки.

Профиль раскопа II (нижняя часть): А – пахотный горизонт; Б – подзолистый горизонт (верхняя часть материка) (Макаров, Энговатова, Коваль / КСИА, вып. 246, 2017)

После раскопок была проведена музеефикация обнаруженных частей фундаментов cтаринных построек, и уже с января 2017 года посетители Кремля смогли увидеть их через специально сделанные «археологические окна» на Ивановской площади.