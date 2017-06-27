Реформа системы закупок государства и госкомпаний оказывается одной из самых сложных для действующего правительства. Ранее претензии к подготавливаемым законопроектам высказывал «Газпром», теперь, как выясняется, свои возражения сформулировали Счетная палата и администрация Московской области. Об этом в понедельник пишет «Коммерсантъ».

Счетная палата и администрация Московской области, как стало известно изданию, обратились в Главное правовое управление (ГПУ) президента с предложениями и замечаниями по доработке проектов, которые должны быть приняты еще до конца весенней сессии Государственной Думы.

Возражения могут серьезно затянуть реформу, хотя пока что ГПУ переадресовало обращения в аппарат Белого дома, пообещав сформировать позицию управления по итогам их рассмотрения.

Напомним, в конце прошлой недели, 22 июня, зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением существенно изменить или снять наиболее жесткие поправки к закону о закупках госкомпаний, который был внесен правительством. Теперь же оказалось, что «Газпром» не единственный возражает против поправок к ФЗ-223 (о закупках госкомпаний) и ФЗ-44 (о госзакупках). В распоряжении «Коммерсанта» оказались направленные руководителю Главного правового управления президента Ларисе Брычевой письма председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы управления администрации президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрея Липова.

Напомним, главный смысл проводимой реформы — перевод всех связанных с закупками процедур в электронный формат.

Но, например, губернатор Московской области Андрей Воробьев указывает, вошедшая в поправки к ФЗ-44 норма о возможности Белого дома устанавливать право электронных площадок по взиманию платы с госзаказчиков при проведении электронных процедур закупок ежегодно будет обходиться областному бюджету в миллиард рублей.

Глава СП Татьяна Голикова, в свою очередь, недовольна требованиями госкомпаний, которые не хотят переводить все закупки у малого и среднего бизнеса в электронную форму. При этом она критикует отсутствие в поправках к закону о закупках госкомпаний ограничения неконкурентных закупок (например, у единственного поставщика). Также в СП недовольны, отсутствию запрета на закупки у офшорных компаний.

Татьяна Голикова kremlin.ru

Наконец, в письме Андрея Липова отмечается ряд внутренних технических противоречий поправок к закону о госзакупках, требующих доработки законопроекта. Например, документом не определен оператор государственной информационной системы (ГИС) «Независимый регистратор» (где будут фиксироваться все юридически значимые действия в сфере закупок) — хотя по ранее принятым решениям таким оператором должна стать Федеральная антимонопольная служба.

При этом глава ГПУ Лариса Брычева, как отмечают в «Коммерсанте» отреагировала на полученные письма сдержанно. Письма были перенаправлены в аппарат Белого дома, а также о наличии разногласий был проинформирован глава профильного комитета Госдумы Сергея Жигарева. Позицию же ГПУ Брычева пообещала выработать «по итогам рассмотрения предложений и замечаний» руководством аппарата правительства.