По итогам решения верховного суда США на этой неделе вступает в силу указ, подписанный американским президентом Дональдом Трампом, ограничивающий права на въезд в США из некоторых стран в течение 90 дней. Администрация президента мотивировала необходимость этих ограничений интересами национальной безопасности. Однако инициатива столкнулась с сопротивлением апелляционных судов, которые сочли указ неконституционным и заблокировали его. Теперь вышестоящий верховный суд частично снял блокировку.

Акция в аэропорту Филадельфии против указа, ограничивающего право на въезд в США Joe Piette

Трамп, пишет Bloomberg, расценил эту реабилитацию как победу сил, стремящихся укрепить нацбезопасность США. Теперь, по итогам судебного решения, запрет на въезд распространяется на граждан шести преимущественно мусульманских стран, но не распространяется тех, у кого есть bona fide (обоснованные, оправданные) связи с американскими гражданами или институтами. Речь идет о родственниках, студентах вузов или людях, принятых на работу американскими работодателями. При этом сюда не относятся отношения, которые можно свести к единственной цели въехать в США. Bloomberg ссылается на экспертов, которые считают, что в какой-то мере реабилитацию указа действительно можно считать победой Трампа, однако применение запрета может привести к путанице, прежде всего, в том, какие связи следует считать "bona fide". Во-первых, нет отчетливых критериев оценки оправданности, во-вторых, непонятно, на кого возлагается обязанность обосновывать эту оправданность – на въезжающего или на американские органы.

Wall Street Journal также отмечает, что рассмотрение указа верховным судом было очень важным моментом в определении статуса нового американского президента и что решение в его пользу представляет собой, среди прочего, укрепление этого статуса. Верховный суд имел дело уже со второй версией указа, напоминает автор. Она была предложена после того, как апелляционный суд заблокировал первую. В первой ограничения на 90 дней вводились для семи стран (во второй исключили Ирак). Главная претензия к первой версии была в том, что она не предусматривала многих практических ситуаций, что привело к хаосу в аэропортах в первые дни действия указа (после чего его собственно заблокировали).

Прихожане мечети, Нью-Йорк Víctor Manuel Ramos

Вторая версия устранила многие из этих недоработок, однако все равно была признана апелляционным судом противоречащей конституции, потому что судьи усмотрели в ней дискриминацию по признаку вероисповедания (речь шла о преимущественно мусульманских странах). Верховный суд, хотя и снял блокировку, но изменил некоторые положения. В частности, добавил разрешение на въезд при наличии оправданных связей. WSJ оговаривает, что верховный суд собирается вернуться к рассмотрению этого дела в октябре и тогда подробнее проанализировать аргументацию низших судов. К тому времени 90-дневный период, в течение которого предусмотрены ограничения, уже закончится. В таких условиях судьям будет проще разбираться с делом, потому что они будут испытывать меньше давления со стороны тех, к кому действие указа имеет прямое отношение. Правда, не исключено, что для некоторых стран правительство захочет продлить ограничения.

Также автор отмечает, что по итогам решения верховного суда победу провозгласили обе противоборствующие стороны. Правительство утверждает, что победило оно, потому что указ всё-таки реабилитировали. Его критики утверждают, что победа за ними, потому что указ, конечно, реабилитировали, но с поправками.