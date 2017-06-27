Программу реновации Москвы можно условно разделить на несколько стадий и если самую конфликтную — определение списка сносимых домов — столичная мэрия с грехом пополам прошла, то к самой важной и интересной только подходит. К осени Москва планирует принять новые нормы градостроительного проектирования, после этого станет понятно, как будет выглядеть город в ближайшие десятилетия.

Мэрия уже объявила архитектурно-градостроительный конкурс на экспериментальные площадки реновации. По его итогам будут отобраны лучшие решения, которые должны быть реализованы на пяти пилотных площадок в разных округах.

Малоэтажный квартал застройки 50-х-70х годов и строящиеся высотные комплексы в центре Москвы Фото Алины Пущиной

До определения результатов конкурса пока далеко, но в самих условиях видно, как мэрия собирается располагать дома и использовать территорию новых кварталов.

В основе всего положен так нарываемый урбан-блок. Это, по сути, квадрат со стороной примерно 100 метров, состоящий из домов с двором посередине. При этом предполагается, что на первых этажах домов будут располагаться «объекты повседневного обслуживания» — магазины, кафе и другой малый бизнес. Двор будет «приватной территорией» с озеленением, площадками для тихого отдыха, но без парковок. Двор будет закрыт для посторонних — случайные люди попасть туда не смогут, только жители конкретного урбан-блока.

Несколько урбан-блоков будут объединены в квартал (квадрат со стороной примерно 300 метров). На территории квартала уже может располагаться, например, детский сад или даже многоэтажный гараж, во внутриквартальных проездах можно будет оставлять автомобили, будут также оборудованы площадки для активного отдыха.

Снос последней пятиэтажки рядом с новым жилым комплексом в Северо-Западном округе Москвы. Июнь 2017 АГН "Москва"

И, наконец, самая большая единица — расчетный микрорайон, в идеале это квадрат со стороной километр. Помимо жилых кварталов на территории микрорайона будет располагаться школа, различные коммунальные объекты, возможно спортивные сооружения и т. д. Внутри микрорайона будут проходить настоящие улицы.

Можно сказать, что проект мэрии — первое значительное переосмысление градостроительной идеи со времен начала индустриального домостроения второй половины 1950—х годов. Ранее архитекторы создавали огромные микрорайоны, в которых огромные площади оказывались «ничейными», между домами часто оставались пустыри. Новая планировка предусматривает, что никакого «свободного» места в микрорайоне просто не будет — это будет или закрытый двор, или благоустроенное публичное пространство.

Двор в квартале пятиэтажек Фото Алины Пущиной

При этом сама идея абсолютного «закрытия» двров для всех посторонних нравится далеко не всем. «Не очень понятно, почему об этой инициативе объявлено сейчас, и непонятно, какую она призвана решить проблему. Урбанисты уже 50 лет подтверждают своими исследованиями, что закрытые внутренние пространства — это не лучшая идея, так как уровень безопасности здесь ниже, а общественный контроль создается за счет принципиальной публичности», — рассказал РБК преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Петр Иванов.

Отметим, что закон о реновации уже принят Госдумой в трех чтениях, документ осталось одобрить Совету Федерации и пописать главе государства. При этом столичная мэрия уже подвела итоги голосования москвичей, которое показало, что жители примерно 90% изначально заявленных по программе домов согласны с тем, чтобы их снесли.