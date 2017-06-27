Совет потребителей услуг «РЖД» или междусобойчик лоббистов?

Совету потребителей по вопросам деятельности ОАО РЖД и исполнилось 3 года. Истек срок полномочий первого состава этого известного исключительно в узких кругах совещательно-консультационного органа по транспорту при Правительстве РФ. От того как эффективно работает эта структура зависят не только доходы и расходы участников железнодорожного рынка, но и цены на товары и продукты для простых россиян. Ведь именно от того, как энергично и аргументированно члены совета отстаивают интересы перевозчиков перед железнодорожной монополией и правительством, определяются тарифы на перевозку товаров и грузов по железной дороге. А это около 80% всех грузов.



Практически решен вопрос о назначении его новым председателем Дмитрия Комиссарова, председателя Совета директоров ОАО «Технологическая компания». Это решение крайне символично, так как показывает, что Совет потребителей так и не превратился в эффективный механизм контроля за деятельностью естественной монополии. Фактически, организация стала ширмой, прикрывающей решения в интересах одной из лоббистских группировок. Совет потребителей имитирует экспертные решения и обеспечивает выражение одобрения потребителями.



Смена председателей Совета представляет собой смену лоббистов разных групп бизнеса. Так, первым председателем был назначен Сергей Мальцев, гендиректор и совладелец группы компаний Globaltrans, крупнейшего в России частного оператора на железнодорожном транспорте. В связи с переходом в ноябре 2015 года г-на Мальцева на работу в ОАО «РЖД» в состав Совета потребителей был кооптирован и назначен его председателем Илья Южанов, член совета директоров холдинга ОВК, крупнейшего в РФ и СНГ производителя грузовых вагонов. Южанов на работу в РЖД не перешел, но и назвать его независимым от основного потребителя продукции компании язык не поворачивается. На смену ему должен прийти Дмитрий Комиссаров, председатель Совета директоров ОАО «Технологическая компания», внешне независимый, представитель небольшой консалтинговой компании, а де-факто аффилированной как с самой РЖД, так и с частным бизнесом, производителем железнодорожной техники, основным покупателем которой выступают российские железные дороги. Д. Комиссаров более шести лет руководил компанией Трансмашхолдинг, а до середины 2016 года входил в Совет директоров ОАО РЖД. Не говоря уже о том, что одним из основным акционеров ЗАО «Трансмашхолдинг» является г-да Бокарев и Махмудов, собственники угольной компании «Кузбассразрезуголь», крупнейшего производителя угля в кузбасском регионе и соответственно одного из крупнейшего грузоотправителя на железной дороге.



Как же это далеко от провозглашенных в 2014 году целей, когда решением Правительственной комиссии по транспорту был сформирован Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ (далее – Совет потребителей услуг ОАО «РЖД»). В Совет вошли 16 человек, представляющие ключевых участников рынка железнодорожных перевозок, грузоотправителей. Задача - информирование Правительства России о позиции потребителей по ключевым вопросам деятельности железнодорожной монополии для достижения баланса интересов. О каком балансе интересов может идти речь, если де-факто вместо различных групп потребителей превалирует одна позиция.



Все большее влияние в Совете потребителей начинают приобретать представители угольных компаний, которые в рамках действующей неэффективной и устаревшей тарифной системы получают значительные льготы за счет грузоотправителей других отраслей: нефтяников, металлургов и др. и жизненно заинтересованы в сохранении существующего положения вещей в отрасли, торпедировании через Совет потребителей любых предложений по пересмотру железнодорожного прейскуранта. Дело иногда доходит по прямого персонального «переманивания» угольщиками членов Совета, представляющих даже отрасли-доноры, что приводит к парадоксальной ситуации, когда, например, представители металлургической отрасли поддерживают угольщиков. В частности, Сергей Юрьевич Нарышкин – с 2017 года заместитель директора НО «ФРТП» (Фонд развития трубной промышленности), до этого около 10 лет проработавший на должности советника генерального директора АО «Северсталь Менеджмент». Г-на Нарышкин активно поддерживает на заседаниях Совета предложения по сохранению практически в неизменном виде действующей тарифной системы, при которой угольщики недоплачивают, а нефтяники и металлурги фактически вынуждены их субсидировать. При этом существует риск, что крупнейшие предприятия черной металлургии в новом составе Совета потребителей вообще не будут представлены, а их интересы не будут учитываться в процессе принятия решений. Стремление в максимальной степени использовать лоббистские возможности, которые создает площадка Совета потребителей, в узких интересах своей компании приводит иногда и к персональным конфликтам. Такой конфликт, с полным разрывом до этого достаточно тесных отношений, произошел между гендиректором АО «Первая грузовая компания» Олегом Букиным и представителем УК «НефтеТрансСервис» Алексеем Лихтенфельдом. Причиной послужил спор по поводу того, кто из двоих будет выдвинут представителем в новый состав Совета потребителей на следующие три года от СРО «Союз операторов железнодорожного транспорта» и, соответственно, какая из двух операторских компаний получит преимущество по лоббированию своих интересов.



Потребители услуг железнодорожного транспорта сталкиваются с регулярным повышением тарифной нагрузки, снижением качества инфраструктурных объектов и общим снижением качества предоставляемых услуг. Исходя из этого, будучи в максимальной степени заинтересованными в повышении эффективности железнодорожных перевозок и, соответственно, в проведении дальнейшего и результативного реформирования данной отрасли, потребители услуг железнодорожного транспорта могли бы стать инициаторами, идеологами и проводниками этих реформ.



С формированием Совета потребителей были связаны большие надежды, которые, к сожалению, не оправдались. За прошедшие с момента формирования Совета 3 года стало очевидным, что вместо формирования предложений по повышению эффективности работы ОАО «РЖД», сбалансированных в интересах всех участников перевозочного процесса, он стал площадкой для лоббирования узких эгоистических интересов отдельных компаний-интересантов. Так, в 2016 г. Совет фактически поддержал пролоббированные отдельными операторами решения, направленные на усиление монополизма аффилированных с ОАО «РЖД» компаний, в первую очередь Федеральной грузовой компании, на рынке железнодорожных вагонов. Другое спорное решение - введение ограничений по использованию вагонов, что привело к их массовому списанию и дефициту, росту рыночной ставки аренды и, соответственно, неоправданному росту транспортных затрат грузоотправителей.



Очевидно, что в существующем виде Совет потребителей ОАО «РЖД» неэффективен и нуждается в серьезной реорганизации как с точки зрения персонального состава, так и по функциям и полномочиям. Здесь уже не по Черномырдину: «Хотели как лучше, получилось, как всегда». Здесь приметы нового времени – профессиональное лицемерие, позволяющее использовать инструмент реформирования в качестве инструмента по консервированию. И как результат – стагнация, иначе называемая застоем.

Виктор Абубакаров