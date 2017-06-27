Топ новостей 27 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Белом доме снова пригрозили Асаду, компьютеры правительства и банков Украины подверглись масштабной кибератаке, а ЕС оштрафовал Google на 2,4 млрд евро за нарушение законов при онлайн-торговле.

Компьютерная сеть кабинета министров Украины 27 июня была атакована вирусом-вымогателем, шифрующий информацию на жестком диске. Украинский вице-премьер Павел Розенко в своем Facebook опубликовал снимком экрана зараженного вирусом компьютера, на котором видно требование выкупа в размере 300 долларов в биткоинах в обмен на расшифровку информации.

О распространении вируса-вымогателя ранее во вторник сообщили в украинских банках и энергетических компаниях. Позднее стало известно, что вирусом оказались заражены терминалы пополнения проездных в киевском метрополитене, а также компьютерные сети аэропорта Борисполь, из-за чего перестал работать сайт аэропорта и табло с расписанием рейсов.

Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков

Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Врио главы Балашихи будет первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян.

15 июня жители Балашихи пожаловались на мусорный полигон во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. По словам жителей, самая большая свалка Подмосковья находится в черте города недалеко от жилых домов, детских садов и больниц, при этом все обращения в инстанции заканчивались отписками. Президент пообещал разобраться в проблеме.

Взрыв автомобиля в Киеве / YouTube.com

Полковник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Максим Шаповал, погибший 27 июня в результате взрыва автомобиля в Киеве, руководил подразделением, которое занималось охраной убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Источники в Минобороны утверждают, что Шаповал знал о том, как осуществлялась охрана Вороненкова. При этом в ведомстве не стали связывать сегодняшнее убийство в Киеве непосредственно с покушением на российского политика.

Джаред Кушнер и Дональд Трамп / YouTube

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер по примеру других чиновников из администрации Соединенных штатов нанял адвоката, который мог бы представлять его интересы в связи с «российским расследованием». СМИ утверждают, что речь идет об известном американском адвокате Эбби Лоуэлле. «Российское расследование» курирует спецпрокурор Роберт Мюллер. В его ходе проверяют встречи Кушнера с российским послом Сергеем Кисляком и председателем ВЭБа Сергеем Горьковым. По сведениям газеты, зять президента не является одной из главных целей расследования, кроме того, он выражал готовность сотрудничать со следствием.

Офис Google / wiki

Антимонопольная комиссия Евросоюза выставила американской интернет-компании Google штраф в 2,4 млрд евро за нарушение законов при онлайн-торговле. Эксперты комиссии пришли к выводу, что Google в поисковой выдаче ставил на первые места свои собственные сервисы, создавая им, таким образом, преимущество перед конкурентами. В самой компании вину в нарушении категорически отрицали.

Вынесенный штраф для Google является рекордным в истории Антимонопольной комиссии Евросоюза. Предыдущий рекорд принадлежал компании Intel, которую оштрафовали в 2008 году на 1,06 млрд долларов.

Газопровод Северный поток-2 / 3mv.ru

Газопровод «Северный поток-2» несет прямую угрозу безопасности Украины. Его строительство может открыть дорогу для вторжения на Украину российской армии. Об этом 27 июня заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий. «Россия больше не будет себя сдерживать для широкомасштабного вторжения на Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории газотранспортной системы, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок», — сказал спикер Рады на пресс-конференции, назвав газопровод «современным российским энергетическим оружием».

В 2016 году чаще всего больничные листы получали жители Ярославской, Московской и Тверской областей России. Больше всего листов нетрудоспособности получили жители в Ярославской области — 63,6 больничных на 100 работающих человек. Чуть меньше — Московской (60,6) и Тверской областей (60,1). За ними следуют жители Вологодской области (59,9) и республики Марий Эл (58,2). Реже всех уходили на больничный работники в Чечне (15,4 выданных больничных на 100 работающих) и Ненецком АО (26,6). Далее идут Дагестан (27,4) и Татарстан (29,1)

Администрация президента США обвинило правительство Башара Асада в подготовке новой химической атаки в Сирии. «Соединенные Штаты видят потенциальные приготовления к другому нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года», — говорится в официальном заявлении Белого дома. В нем также содержится угроза ответных мер в отношении сирийского правительства.

Страница загрузки мессенджера Телеграмм / flickr.com

Telegram 27 июня выбился в лидеры среди бесплатных приложений в российской версии магазина приложений Apple App Store на фоне новостей о возможной блокировке мессенджера в России. Днем ранее приложение было только на седьмом месте. Таким образом, за пять дней мессенджер поднялся на 15 позиций в рейтинге приложений для iPhone и вошел в топ-3 по поисковым запросам в категориях «соцсети» и «мессенджеры». В свою очередь, в магазине для Android приложение за пять дней поднялось с 31-го на 20-е место.

Российская компания Caviar вручила золотой iPhone автору самого интересного вопроса Владимиру Путину, который прозвучал на «Прямой линии» 15 июня. Десятиклассник из Нефтеюганска Данила Прилепа получил золотой iPhone 7 с золотым портретом президента. «Я такого не ожидал. Я буду им гордиться, он всегда будет напоминать мне о встрече с президентом. Продавать я его, конечно же, не буду, он дорог мне как память», — заявил школьник.

Стоимость гаджета составляет 184 тысячи рублей. Смартфон оснащен встроенной памятью объемом 32 Гигабайт. Уточняется, что Данила Прилепа стал владельцем телефона под номером один. В этой эксклюзивной серии осталось еще 84 экземпляра.