Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник встретился с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Аремьевым. Глава правительства немного порассуждал о том, что для цифровой экономики нужно менять антимонопольное законодательство — судя по всему, государство не прочь заняться регулированием нового сектора экономики.

Дмитрий Медведев уверен, что «цифровизация экономики» ведет к изменению ее структуры, и это должно находить отражение в корректировке антимонопольного законодательства. «Очевидно, что структура экономики в эпоху цифрового развития, масштабного перехода к "цифре" в качестве носителя информации, конечно, сильно меняется, и, наверное, это должно находить свое отражение и в корректировках законодательства», — сказал он на встрече с руководителем ФАС.

«Мы не можем использовать прежние критерии и антимонопольного регулирования, и вообще прежние подходы к законодательному регулированию целого ряда устоявшихся гражданско-правовых конструкций и в области договорного права, и в области регистрации права собственности и других прав на недвижимость, ну и, наконец, в области антимонопольного регулирования», — продолжил глава правительства.

Медведев считает необходимым продумать, каким образом учитывать указанные изменения в законодательстве, хотя и подчеркнул, что это не должно мешать нормальным хозяйственным взаимоотношениям между субъектами рынка.

Артемьев, в свою очередь, заявил о готовности своего ведомства подготовить соответствующие поправки.

На встрече с премьером Артемьев рассказал, что в связи с распространением цифровых технологий в экономике и созданием крупных центров хранения информации его ведомство сталкивается с новыми вызовами.

«Мы столкнулись в последние годы (наверное, уже года два) с тем, что в результате цифровизации экономики — создание больших центров по хранению информации, интернет, различного рода современные технологии — наш закон становится лишь отчасти применим к этим новым технологиям», — пожаловался Артемьев.

Цифровые технологии pixabay.com

«Например, роботы заключают картельные соглашения. То есть какие-то деятели создают программы, которые ориентированы на то, что робот находит у своих конкурентов самую высокую цену, подравнивает цену своей компании тоже до самой высокой, и так до бесконечности, все это в ущерб потребителю», — объяснил он.

Каким образом ФАС собирается регулировать работу роботов пока непонятно — во всяком случае, Армеьев не рассказал премьеру подробностей. В любом случае, если антимонопольщики действительно хотят следить за работой автоматических алгоритмов, то работы у них, мягко говоря, прибавится — хотя российское антимонопольное ведомство уже, фактически, самое загруженное в мире. Если в Европе и Соединенных Штатах антитрастовое законодательство направлено только против крупных компаний, то в России под его регулирование может попасть даже малый бизнес.