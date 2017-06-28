Во вторник антимонопольная служба ЕС выставила компании Google штраф в размере 2,42 млрд евро за то, что она злоупотребляет возможностями своей поисковой системы в ущерб конкурентам. СМИ отмечают небывалый размер антимонопольного штрафа и рассуждают о том, что означает брюссельское решение.

Financial Times пишет, что Google имеет права подать на апелляцию против решения, однако штраф обязан заплатить в любом случае. Этот штраф представляет собой первый случай, когда антимонопольная служба ЕС ввела санкции за то, как работает компания. В общей сложности расследование по деятельности Google продолжалось семь лет. Google обвиняют в том, что он злоупотребляет популярностью своей поисковой системы (она обеспечивает более 90% поисковых запросов в ЕС), чтобы продвигать свой сервис «Google покупки» в ущерб конкурентам.

Решение Еврокомиссии, объясняет FT, двусоставно. Во-первых, оно постулирует, что Google занимает доминирующую позицию в сфере онлайн-поиска. Во-вторых, Еврокомиссия утверждает, что Google незаконно использует это влияние в своих интересах и в ущерб интересам других игроков. Google, в соответствии с этим решением, обязан заплатить штраф, а также изменить принцип представления поисковых результатов, чтобы и сервис Google, и услуги его конкурентов были представлены в этих результатах в равной мере.

Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер Friends of Europe

Вызвавшая претензии ситуация состоит в том, что при выведении результатов поискового запроса по какому-нибудь продукту, Google выводит в верху страницы рекламу продуктов через сервис «Google покупки», а уже ниже располагает другие результаты. Значительное число пользователей, которые действительно хотели купить искомый продукт, видят верхнюю панель, удовлетворяются этим результатом и выбирают товар именно через этот сервис, даже не посмотрев на прочие аналогичные сервисы, то есть конкурентов. Конкуренты Google в этой области – агрегаторы предложений о продаже, позволяющие подбирать себе товар на основании сравнения цен. Главное возражение Google состоит в том, что он совсем не монополист, потому что на рынке наряду с ним присутствуют такие гиганты, как Amazon и eBay. Между тем, среди компаний, жаловавшихся на нечестную конкуренцию Google, фигурируют Microsoft и Oracle.

FT предполагает, что решение Еврокомиссии обойдется Google дорого, причем штраф сам по себе — наименьшее из зол. Проблема в том, что 90% своего дохода Google получает через рекламу. Ограничение его рекламных возможностей может оказаться для него болезненным. Также на него смогут теперь подавать в суд конкуренты, пострадавшие от поискового неравенства. Кроме того, решение создает прецедент, который может спровоцировать новую вереницу претензий и расследований по тому, как Google представляет результаты поиска. Google со своей стороны будет пытаться оспорить решение.

Wall Street Journal пишет, что технологические гиганты нового поколения представляют собой проблему для антимонопольных служб, потому что они естественным образом оказались монополистами в интернете. Google, например, оказался главной поисковой системой. Аналогичными игроками представляются Amazon и Facebook, к которым, вполне вероятно, тоже возникнут вопросы у антимонопольных служб. Также авторы трактуют решение Еврокомиссии как очередной выпад европейских властей против Силиконовой долины.