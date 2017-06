«Коммерантъ» в статье «Турецкий противоток» пишет, что группа «Газпрома» может продать доли в Bosphorus gas и Akfel Holding.

«Страховщики скрываются от убытков ОСАГО»: для этого приходится увеличивать территориальные коэффициенты и снижать цены на запчасти.

«К Северной Корее применят политику сдержанности»: в Москве Си Цзиньпина встретят с планом деэскалации.

РБК в статье «Во глубине сирийских руд» пишет, что «Стройтрансгаз» будет добывать фосфаты в САР.

«"Газпром" подкачал тариф для конкурентов»: Монополия просит максимально увеличить стоимость транспортировки газа.

Сезонные предложения банков оказались скромнее прошлогодних, утверждается в статье «Банкиры не заметили лета».

«Известия»: «"Рособоронэкспорт" снабжает оружием полсотни стран». В 2016 году Россия поставила вооружения и военную технику в более 50 стран на сумму свыше 13 млрд долларов.

«Минэк обнаружил неэффективные траты на ЖКХ в 56 регионах»: по оценке ведомства, в большинстве субъектов неэффективно используют существующие ресурсы.

«ЦБ усилит контроль за ипотекой»: обнуление требований к первоначальному взносу вызвало ипотечный, а затем и мировой финансовый кризис в 2008 году.

«Газета.ru»: «Кима усмиряют всем миром». Российская дипломатия подготовила рецепт решения корейской проблемы.

«Что же ты наделал, Petya»: из-за вируса Petya Чернобыльская АЭС мониторит ситуацию в ручном режиме.

«ДТП развязало войну студентов»: в ДТП с Mercedes в Москве погиб руководитель мотодвижения института МАДИ.

The Economist: «Перспективы крупнейшей в мире акционерной компании» (The prospects for the world’s biggest IPO). Саудовскую нефтяную компанию Aramco нельзя воспринимать в отрыве от королевства, которое она финансирует.

«Проницательное правосудие: любопытный компромисс верховного суда по миграционному запрету» (Shrewd justice: The Supreme Court’s curious compromise on the travel ban). Американский верховный суд продемонстрировал способность остроумно разрешать конфликты.

Bloomberg: «Новая кибератака распространилась по Европе» (New Cyberattack Spreads Across Europe). Новая кибератака наподобие недавней эпидемии, вызванной вирусом WannaCry, развернулась от Европы до США

«ЕС ударил по "Гуглу" рекордным штрафом в $2,7 млрд» (EU Hits Google With Record $2.7 Billion Fine). Антимонопольная служба ЕС выписала компании «Гугл» огромный штраф, но это может оказаться лишь малой долей убытков, которые грозят «Гуглу» по итогам того, чего ЕС от него добивается.

The Wall Street Journal: «Штраф, выставленный "Гуглу" Евросоюзом, направлен на изменение расстановки сил в Сети» (Google Fine by EU Set to Reshape Web Gatekeeping Roles). ЕС оштрафовал «Гугл» за то, что он в своих поисковых результатах продвигал свой торговый сервис.

«Пентагон увидел признаки того, что Сирия готовит химическую атаку» (Pentagon Sees Signs Syria Is Preparing Chemical Attack). Пентагон в США готовит очередное представление с участием сирийского президента Башара Асада.