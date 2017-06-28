Ученые в очередной раз вышли на демонстрацию в столице — на этот раз они требуют повышения зарплат и вообще государственных расходов на развитие науки. В случае отказа властей прислушаться к ним участники митинга пообещали устроить осенью всероссийскую акцию протеста.

Участников демонстрации, конечно, было не очень много: ТАСС сообщает о 400 участниках, РБК пишет про 500-1000 человек.

Но, как бы то ни было, демонстрацию можно считать одной из многих, когда граждане просят у государства денег — в эту же концепцию вписывается большая часть вопросов «Горячей линии» с президентом. Самое неприятное, что пока непонятно: готово государство хоть как-то ответить на такие протесты или нет?