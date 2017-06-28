Первая партия отработавшего ядерного топлива покинула хранилище в Губе Андреева

Сегодня, 27 июня, состоялась отправка первой партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из хранилища в Губе Андреева (Мурманская область) на судне-контейнеровозе «Россита» для дальнейшей переработки.

Вывоз первой партии ОЯТ является знаковым событием и примером успешного многостороннего международного сотрудничества в решении сложных проблем «ядерного наследия» на Северо-Западе России, повышения ядерной и радиационной безопасности и улучшения экологической обстановки.

«Вопросы ядерной и радиационной безопасности не знают границ, - сказал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. – Наши зарубежные партнеры разделяют эту позицию. ФГУП «РосРАО» совместно с Росатомфлотом приступают к ключевому этапу работ в Губе Андреева. Судно-контейнеровоз «Россита» ФГУП «Атомфлот» вывезет первые транспортно-упаковочные комплекты с отработавшим ядерным топливом для дальнейшей переработки на ФГУП «Маяк».

Многофункциональное судно-контейнеровоз «Россита» предназначено для транспортировки отработавшего ядерного топлива и материалов утилизированных атомных подводных лодок с бывших береговых баз ВМФ РФ на Северо-Западе России. Судно построен на верфи «Mуджано» компанией «Финкантьери» в г. Ла-Специа (Италия). Финансирование строительства производилось за счет средств Министерства экономического развития Итальянской республики в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской республики о сотрудничестве в области утилизации российских атомных подводных лодок, выведенных из состава ВМФ, и безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.



Создание объектов обращения с ОЯТ и РАО, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось в сотрудничестве с правительствами Великобритании, Норвегии, Швеции, Италии, а также Европейской Комиссией и Фондом поддержки Природоохранного партнерства «Северное измерение» (вкладчиками Фонда являются Европейский Союз, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Россия, Финляндия, Франция, Швеция, в качестве распорядителя Фонда выступает Европейский банк реконструкции и развития). Общая сумма средств, выделенных на строительство инфраструктуры и улучшение радиационной обстановки в Губе Андреева, за период с 1999 года составила более 8 млрд. рублей. За время работы демонтировано 20 объектов старой постройки, построено 17 новых объектов общей площадью 18 889 м. кв., приведено в безопасное состояние не менее 12 000 м. куб. РАО, спроектировано, и изготовлено 11 единиц объектов биологической защиты, транспортировки и обращения с ОЯТ. Для достижения этого результата реализован 121 международный контракт, проведено около 45 научных исследований и разработок для обеспечения безопасных условий. Созданная инфраструктура обращения обеспечит сокращение время вывоза ОЯТ более, чем в три раза.

Источник: Пресс-служба ФГУП «РосРАО»