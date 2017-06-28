Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что новый референдум о независимости Шотландии переносится, по крайней мере, на осень 2018 года. По словам политика, голосование должно пройти после того, как завершится процесс выхода Великобритании из состава Европейского союза.

При этом Стерджен пообещала сфокусировать внимание шотландского правительства на переговорах по Brexit и обеспечении «мягкого процесса» по выходу Великобритании из Евросоюза.

Ранее Никола Стерджен говорила о том, что повторный референдум о независимости Шотландии необходимо провести на завершающем этапе Brexit, но перед подписанием окончательного соглашения.

Никола Стерджен со своим предшественником на посту Первого министра Шотландии Алексом Салмондом. 2007 A National Conversation / Scottish Government

Между тем перед выступлением Стерджен премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что первому министру Шотландии следует отказаться от идеи провести очередной референдум о независимости. «Мне кажется, что Никола Стерджен должна сегодня полностью отказываться от идеи проведения второго референдума по независимости Шотландии», — сказала Мэй.

Тереза Мэй отметила, что ухудшение результатов Шотландской национальной партии, которую представляет Стерджен, на последних внеочередных парламентских выборов должно являться сигналом к единству Соединенного Королевства.

Напомним, референдум о независимости Шотландии состоялся 18 сентября 2014 года. Тогда противники независимости победили с достаточно значительным отрывом: 55,3% против 44,7%. Шотландские политики неоднократно заявляли о намерении провести еще один референдум, но Лондон пока не соглашается на это. Ранее Стерджен настаивала, что после принятого решения о выходе Великобритании из ЕС Шотландия вправе не признавать итоги референдума 2014 года. «Важно, чтобы Шотландия воспользовалась правом выбирать свое будущее в момент, когда расклад будет более ясным, чем сейчас. Но это нужно сделать до того, как будет уже слишком поздно выбрать наш собственный путь», — заявила Стерджен.

Агитация за независимость Шотландии перед первым референдумом John Allan

Парламент Шотландии 28 марта 2017 года все же проголосовал за проведение второго референдума. Первый министр Шотландии Никола Стерджен даже направила письмо премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой провести референдум о независимости Шотландии. Однако правительство Великобритании тогда заявило, что не собирается вести переговоры о возможности проведения повторного референдума — уже тогда Тереза Мэй говорила, что этот вопрос следует поднимать уже после завершения переговоров по Brexit'у.

При этом опросы общественного мнения показывают, что жители Шотландии в целом выступают против проведения повторного референдума до выхода Британии из ЕС. Кроме того, доля шотландцев, которые выступают за независимость, снизилась, по данным социологов, до 45%.