Администрация Соединенных Штатов считает, что правительство Башара Асада готовит «еще одну» химическую атаку в Сирии. Во всяком случае в Белом доме утверждают, что наблюдают действия сирийских военных, которые похожи на те, что совершались перед апрельской химатакой в Идлибе.

«США зафиксировали потенциальные приготовления режима Асада к еще одному нападению с применением химического оружия, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Эти действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года», — говорится в заявлении пресс-секретаря американского президента Шона Спайсера.

«Если Асад совершит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену», — заявили также в Белом доме.

Напомним, 4 апреля 2017 года город Хан-Шейхун на юге сирийской провинции Идлиб, который находится под контролем группировки «ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в РФ), подвергся химической атаке. Первым об этом сообщил находящийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга по правам человека (SOHR), погибли, по данным правозащитников, более 80 человек.

Лондон. Директор SOHR Рами Абдулрахман / syrianfreepress.wordpress.com

Тогда Вашингтон возложил ответственность за химическую атаку на Башара Асада, заодно обвинив администрацию Барака Обамы в проведении «слабой и нерешительной» политики в Сирии. Впрочем Дамаск свою причастность к применению химического оружия опроверг. Аргументы и фотографии, приведенные правозащитниками, в Дамаске назвали ложными.

Российское Министерство обороны в апреле заявило, что сирийская авиация наносила удары по крупному складу боеприпасов в городе Хан-Шейхун, на территории которого, якобы, и хранилось химическое оружие. Причем принадлежало оно, по версии российских военных, «Исламскому государству» (организация также признана террористической и запрещена в РФ). Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что на территории этого склада «находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами». Боеприпасы с химоружием из Идлиба доставлялись затем боевиками на территорию Ирака, указал Конашенков.

Позже Минобороны и МИД заявляли, что призывы России тщательнее вести расследование обстоятельств химической атаки встречают сопротивление со стороны западных стран.

Через несколько дней после химической атаки Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат: с американских кораблей в Средиземном море были выпущены 59 ракет «Томагавк». Операция проводилась по приказу президента Дональда Трампа как ответ на химическую атаку в Идлибе.

Сирийская база Шайрат / Googlemap

На этот раз Москва также пытается защитить Асада. Пресс-секретарь президента России Дмирий Песков заявил, что в Москве знают о заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, но не знают, на чем основана информация о подготовке сирийским правительством атаки с использованием химического оружия.

«Конечно же, какие-то подобные угрозы законному руководству Сирийской Арабской Республики мы также считаем неприемлемыми. Важно при этом отметить, что мы считаем абсолютно недопустимым и неприемлемым использование химических отравляющих веществ», — заявил Песков. Также он подчеркнул, что в Кремле «категорически не согласны» с формулировкой об угрозе новой химической атаки в Сирии. При этом он признал, что существует «потенциальная опасность повторения провокаций» с использованием химического оружия.