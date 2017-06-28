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28 июня 2017, 18:00

Топ новостей 28 июня

Заседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации
council.gov.ru

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Совет Федерации одобрил закон о реновации жилья в Москве, Совет ЕС единогласно продлил санкции в отношении России, а Павел Дуров согласился на регистрацию мессенджера Telegram Роскомнадзором.

Павел Дуров согласился зарегистрировать Telegram в России

Создатель и собственник Telegram Павел Дуров согласен на регистрацию мессенджера Роскомнадзором. Об этом Дуров в среду заявил на своей странице «ВКонтакте». При этом создатель Telegram подчеркнул, что сервис не будут выполнять «антиконституционный и нереализуемый технически "закон Яровой" — равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».

В Совфеде предложили ввести звание почетного гражданина России

Сенатор Вячеслав Тимченко намерен разработать законопроект о введении общероссийского института почетных граждан. Об этом он рассказал «Парламентской газете». По словам парламентария, звание почетного гражданина можно присуждать за неоценимый вклад в развитие страны. Тимченко отметил, что звание Герой России «не все могут получить, [так как] не все совершили воинский подвиг во имя Родины.

США начали расследование массовое заражение компьютерным вирусом Petya

 
Экран ноутбука / flickr.com

Американские правоохранительные органы США начали расследование масштабной кибератаки с использованием вируса-вымогателя Petya, поразившего компьютерные сети в Восточной Европе и России. Об этом заявил Совет по национальной безопасности при администрации президента США.

28 июня вирус Petya, поразивший компьютеры предприятий и органов власти в Европе, России, на Украине и в США, добрался до Азии. Кибератака стала причиной выхода из строя системы управления грузопотоком в крупнейшем индийском контейнерном порту им. Джавахарлала Неру. Petya также поразил правительственные и частные структуры в Польше и Эстонии, где вирусом заразился ряд компаний логистической отрасли, а также связанные с этой отраслью сервисно-торговые центры. В среду польское правительство созвало кризисный штаб в связи с распространением вируса.

Правительство не нашло конфликта интересов в назначениях сына Рогозина

 
Алексей Рогозин / Defence.Ru

Правительство не нашло конфликта интересов в назначении сына вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексея вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректором компании «Ил». Такой ответ поступил из кабмина на запрос партии «Яблоко». В ответе правительства, с которым ознакомился телеканал, говорится, что Рогозин-старший уведомил руководство о возможном конфликте интересов, в связи с чем, оснований для разбирательства нет.

Каждый седьмой россиянин оказался за чертой бедности

 
Человек рядом с контейнером / pixabay.com

По итогам первого квартала число россиян, которые находятся за чертой бедности, увеличилось до 22 млн человек — это на 2 млн больше, чем годовые показатели 2016 года (19,8 млн человек). Об этом в Совете Федерации заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. «[За] первый квартал 2017 года количество граждан, которые находятся за чертой бедности, — 15%, то есть 22 млн. Это больше, чем годовые показатели 2016 года — 19,8 млн человек», — сообщила Голикова.

Сенаторы задумались о способах блокировки в России иностранных СМИ

 
Газетный киоск / pixabay.com

В Совете Федерации обсуждается вопрос о возможной блокировке иностранных СМИ, вещающих на Россию, за нарушение законов РФ.

Этот вопрос 27 июня был поднят на закрытом заседании созданной недавно комиссии верхней палаты парламента по защите российского суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством.

В частности, участниками заседания было предложено обязать русскоязычные СМИ, зарегистрированные за рубежом, раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах. При несоблюдении этого требования Роскомнадзор будет блокировать такие СМИ на территории РФ.

Совет ЕС единогласно продлил санкции в отношении России

Совет Евросоюза утвердил продление на полгода санкций в отношении России в связи с ситуацией на востоке Украины. Ограничения «против конкретных секторов российской экономики» продлены до 31 января 2018 года. Как отмечается, решение было принято единогласно.

Повстанцы с вертолета обстреляли Верховный суд Венесуэлы

 
Охрана рядом с Верховным судом  Венесуэлы / flickr.com

Верховный суд Венесуэлы был обстрелян с вертолета. Как заявил президент страны Николас Мадуро, также с вертолета были запущены две гранаты, одна из которых не взорвалась. Президент назвал происшествие терактом, исполнители которого хотят дестабилизировать ситуацию в стране.

Совет Федерации одобрил закон о реновации жилья в Москве

Верхняя палата российского парламента одобрила законопроект о расселении и сносе жилых домов в Москве по программе реновации. За документ проголосовали проголосовали 147 сенаторов, четверо воздержались. Теперь документ должен быть подписан президентом. Отмечается, что в день официального опубликования закона будет прекращено включение в список подлежащих сносу домов.

14 июня закон о реновации в столице в окончательном чтении приняла Госдума РФ. Закон предполагает, что жители ветхих пятиэтажек будут переселены в новые дома. При этом власти пообещали учитывать права жильцов, а также собственников нежилых помещений.

Депутат предложил сажать неверных мужей под домашний арест

Депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением наказывать мужей за измену супругам, сажая мужчин под домашний арест.

Таким образом местный парламентарий отреагировал на законопроект, рекомендованный профильным комитетом Госдумы. Этот документ ужесточает ответственность за мелкое хулиганство, к которому причисляется и брань во время семейного конфликта. За мат в отношении домочадцев депутаты предложили наказывать штрафом до 2 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.

«Без мата будет парализовано производство, работа министерства внутренних дел, всей промышленности. Как депутат регионального масштаба я решил пойти дальше — инициировать запрет мужьям изменять своим женам», — отметил Петров.

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