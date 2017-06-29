Лекция Сергея Абашина о СССР. Видео

13 июня в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева выступил доктор исторических наук, профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин. Тема его лекции — «Был ли СССР колониальной империей?».



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