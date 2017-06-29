Между британской стороной и ЕС продолжаются переговоры по отделению Великобритании. Сейчас дискуссия сосредоточилась на том, каковы будут права граждан ЕС в Британии после ее выхода из блока. Обе стороны заинтересованы в скорейшем решении этого вопроса.

Большинство проживающих в Британии европейцев, пишет Bloomberg, – это молодые люди, которые приехали туда в поисках работы. Такие люди – ценный ресурс, потому что по мере старения населения в развитых странах доля трудоспособных молодых в экономике сокращается. В Британии уже сейчас не хватает собственной рабочей силы, чтобы обеспечивать потребности своих бизнесов. Поэтому Британия заинтересована в том, чтобы сохранить этот ресурс у себя и, соответственно, согласовать их права.

Очередь на паром в порту Кале twak / Flickr

Специфика в том, что важным фактором в решении Британии отделиться от ЕС было недовольство иммиграцией. Премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала резко сократить иммиграционный поток и ради этого даже готова поступиться доступом к единому европейскому рынку. Но здесь возникает проблема стареющего населения. В связи с этим канцлер британского казначейства Филип Хэммонд заговорил о том, что правительству надо сосредоточиться на сохранении рабочих рук.

Дискуссия началась с того, что Мэй пообещала обеспечить граждан ЕС правами после отделения. Однако это обещание сразу вызвало шквал критики – прежде всего со стороны британских бизнесменов. Эта часть критиков, комментирует Financial Times, характерна потому, что бизнесмены начали значительно жестче высказываться в адрес правительства после парламентских выборов 8 июня, когда партия правительства набрала гораздо меньше голосов, чем рассчитывала.

Тереза Мэй с представителями британских деловых кругов Number10

Бизнес, пишет FT, настаивает на том, что работодателям нужна определенность и ясность задолго до того, как Британия выйдет из ЕС, потому что иначе им трудно удерживать у себя европейских работников и привлекать из ЕС новых. Это важно не только для сохранения общего необходимого объема рабочей силы, но и потому, что европейские работники зачастую покрывают нехватку некоторых компетенций среди британских работников на самых разных уровнях квалификации.

Проблема в том, что Британия готова дать европейским работникам практически равные права с британцами, однако не хочет, чтобы Европейский суд мог контролировать эти права со своей стороны. Британия оговорила, что если нужно, ЕС может учредить другой орган специально для контроля над соблюдением прав своих граждан. Однако это не может быть компетенцией Европейского суда. ЕС, в свою очередь, настаивает на том, что именно Европейский суд должен защищать права европейцев.

Развернувшаяся полемика, пишет Bloomberg, угрожает затянуть переговоры по новой торговой сделке. Обе стороны хотят на ранних этапах внести ясность в том, что касается статуса европейских работников в Британии, но как раз в этом вопросе дело зашло в тупик. Обещая закрепить за европейцами определенные права, Британия фактически ограничивает те права, которые у них есть сейчас.

У европейцев, согласно нынешнему плану, будет право получать государственное образование, медицинскую страховку, устраиваться на работу и получать социальные гарантии, как и у британцев. Также в случае, если они живут в Британии более пяти лет, они смогут перевозить туда членов своих семей. Нюанс в том, что сейчас европейским гражданам перевезти в Британию членов своей семьи даже проще, чем британским гражданам, которым еще нужно доказывать, что у них для этого достаточный доход.