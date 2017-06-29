Советник Атомного промышленного форума Японии: Атомная энергетика и возобновляемые источники должны работать вместе

19-21 июня в Москве, в Гостином дворе прошел IX Международный форум «Атомэкспо-2017». В этом году основной темой форума стала безопасность, экология и стабильность атомных технологий.

Нынешний форум в этом году побил сразу несколько рекордов. Был обновлен рекорд посещаемости: для участия в мероприятии зарегистрировалось 6,5 тыс. делегатов из 65 стран мира, представлявшие более 650 различных компаний. 33 страны были представлены официальными правительственными делегациями.

Такуя Хаттори, советник Атомного промышленного форума Японии:

Я считаю, что новые технологии в энергетике – это серьезный вызов для атомной энергии во всем мире. Сейчас в мире много реакторов находятся в стадии строительства, больше всего - в Китае, Индии и России. Я уверен, что с точки зрения глобального потепления атомная энергетика играет и должна играть важную роль.

Еще одним важным вопросом является укрепление доверия инвесторов. Даже если строительство уже началось, мы должны показать историю успеха, успешную реализацию проекта, чтобы это видела общественность. Международное сотрудничество в этой сфере необходимо и важно. Также сейчас появился новый ключевой вопрос - мы должны не только сосредоточиться на том, что происходит сейчас, а готовиться к будущему, инвестировать в технологии будущего. Здесь мне очень интересна тема опреснения воды, это очень важная технология. Атомная энергия – это очень постоянная отрасль, и я считаю крайне важно бросать вызов новым технологиям. Мы должны работать вместе на международном уровне. Сейчас пришло время не конкурировать, а сотрудничать.

Атомная энергетика и возобновляемые источники должны работать вместе, это очень важно.