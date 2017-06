«Коммерсантъ» в статье «Таблетка рубль бережет» пишет, что переход к устойчивому бюджету состоится без реформ и на год раньше плана.

«Спикер Совета федерации выслушала протестующего»: Валентина Матвиенко пообщалась с Сергеем Митрохиным — раньше политики такого ранга к демонстрантам не выходили.

«Экс-президент Приднестровья уплыл в бега»: спасаясь от уголовного преследования, Евгений Шевчук покинул непризнанную республику на лодке.

«В реестр долги не пускают»: проблемная задолженность сотрудников осложнила жизнь коллекторским агентствам.

РБК в статье «Промсвязьбанк думает о вечном» пишет, что банк планирует разместить бессрочные евробонды для пополнения капитала.

«Надзор дождался Telegram»: регистрационные данные мессенджера переданы властям.

«Агитируешь — значит, агент»: в Совете Федерации допустили проверку любых СМИ, выступающих за кандидатов на выборах.

«Известия»: «США ужесточают проверки в 280 аэропортах в 105 странах». Новые требования американских властей касаются проверки пассажиров авиарейсов в США.

«Банки получили "черные списки" сомнительных клиентов»: Росфинмониторинг разослал базу с информацией о 200 тысячах россиян и компаний, которым могут отказать в обслуживании.

«Mail.ru даст украинцам доступ к российским почтовым сервисам»: приложение для смартфонов дает доступ к любому mail-сервису, включая «Яндекс.Почту» и Gmail.

«Газета.ru» в статье «Новый бюджет: три года без реформ» пишет, что расходы федерального бюджета в следующем году могут упасть до 16,2 трлн рублей.

«Связь Трампа с Кремлем оказалась фальшивкой»: экс-глава штаба Трампа работал на евроинтеграцию, а не на Россию.

«Театры высказались в заключение»: театры проводят акцию солидарности с обвиняемыми по делу «Седьмой студии».

The Economist: «Бразильского президента обвинили во взяточничестве» (Brazil’s president is charged with bribery). Однако прокурорских обвинений недостаточно, чтобы отстранить президента Бразилии Мишела Темера от власти.

«Без скидок: ЕС выставил "Гуглу" рекордный штраф в 2,4 млрд евро» (No discounts: The EU levies a record fine of €2.4bn against Google). «Гуглу» вменили злоупотребление своим господствующим положением в сфере поиска.

Bloomberg: «Трамп принял приглашение Макрона посетить парад по случаю Дня взятия Бастилии» (Trump Accepts Macron's Invitation to Attend Bastille Day Parade). Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил президента США Дональда Трампа принять участие в торжествах по случаю Дня взятия Бастилии. Президенты временно пренебрегли своими разногласиями, чтобы почтить память события столетней давности.

«Проблема не в "Гугле". А в антимонопольных службах США и ЕС» (Google Isn't the Problem. U.S. and EU Regulators Are). История с выставлением штрафа «Гуглу» — симптом противостояния американских и европейских антимонопольных служб.

The Wall Street Journal: «Стерлинг взлетел, когда Карни из Банка Англии намекнул на повышение процентной ставки» (Sterling Surges as BOE’s Carney Hints at Interest Rate Rise). Глава Банка Англии Марк Карни сказал, что процентную ставку, вероятно, придется повысить, если экономика продолжит расти, несмотря на слабый потребительский спрос.

«Макрон очертил планы по реформированию французского трудового законодательства» (Macron Outlines Plans to Overhaul France’s Labor Laws). Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для оживления французской экономики необходимы реформы законов, регулирующих рынок труда.