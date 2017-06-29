Данные ВЦИОМа свидетельствуют: 10% россиян не хватает денег на продукты, а 29% не могут купить одежду.

От голода в России, правда, массово не умирают, да и относительно дорогая зимняя одежда так или иначе есть у всех. Но опрос отлично показывает самоощущение россиян, да и других данных у нас, фактически, нет: Росстат не в состоянии учитывать огромный оборот «серого» сектора экономики, за счет которого живут миллионы человек.

И все же результаты опроса заставляют еще раз задуматься: о какой массовой программе накопительной пенсии можно говорить, когда люди недоедают? Возможно ли переложить на граждан бремя содержания домов, если они не могут купить куртку?