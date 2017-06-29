Начато строительство второй очереди АЭС «Куданкулам»

29 июня 2017 г. состоялась церемония заливки бетона в плиту основание здания реакторного отделения третьего энергоблока АЭС «Куданкулам», знаменующая собой начало строительных работ на площадке сооружения второй очереди атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба Группы компаний ASE.

Взаимодействие в области мирного атома является одной из ключевых сфер российско-индийского сотрудничества. В совместном документе – «Стратегическое видение укрепления российско-индийского сотрудничества в мирном использовании атомной энергии», предусматривается сооружение в стране не менее 12 энергоблоков до 2020 года по российским проектам.

«Мы намерены и в будущем делиться с Индией передовым опытом в этой важной отрасли, способствовать обеспечению энергобезопасности дружественной нам страны», - подчеркнул Президент АО ИК «АСЭ» Валерий Лимаренко. – «Сооружение с нашей помощью АЭС «Куданкулам» - это флагманский проект. В конце 2016 – начале 2017 года нашей компанией осуществлена окончательная сдача первого и предварительная второго энергоблоков станции Заказчику и торжественная церемония посвящения этих энергоблоков индийскому народу. А сегодня мы начинаем строительство третьего и четвёртого энергоблоков», - сообщил Валерий Лимаренко.

Ранее, 19 июня 2017 года Совет по регулированию атомной энергии (AERB) предоставил разрешение Индийской корпорации по атомной энергии Лтд. (ИКАЭЛ) (NPCIL) на первую заливку бетона для 3-го и 4-го блоков АЭС «Куданкулам».

В начале этого месяца, 1 июня 2017 г., в Санкт–Петербурге, в ходе XVIII Ежегодного российско-индийского саммита, Группа компаний ASE и Индийская корпорация по атомной энергии подписали Генеральное рамочное соглашение по сооружению третьей очереди АЭС «Куданкулам» в штате Тамил Наду (Индия). Также был подписан межправительственный кредитный протокол, в соответствии с которым Россия выделила кредитные денежные средств на поставки оборудования и документации для сооружения третьей очереди станции. Соглашение предусматривает возведение по российскому проекту энергоблоков №5 и №6 АЭС «Куданкулам». Документы, необходимые для начала строительства третьей очереди атомной станции, определяют обязательства сторон, стоимость и другие существенные условия сотрудничества.

В рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индия о сотрудничестве в сооружении дополнительных энергоблоков атомной электростанции на площадке «Куданкулам», а также в сооружении атомных электростанций по российским проектам на новых площадках в Республике Индии от 5 декабря 2008 г. стороны приступили к плану реализации проекта сооружения энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Куданкулам» с реакторными установками ВВЭР-1000 МВт каждый.



В январе 2016 года Индийский регулятор выдал разрешение на начало строительства энергоблоков №3 и №4 АЭС «Куданкулам». Сейчас ведутся работы по их сооружению - идет подготовка котлована для фундамента, построено новое административное здание. ASE начаты поставки проектной документации, оборудования и материалов.

В основу сооружения АЭС «Куданкулам« положен проект АО «Атомэнергопроект» с энергоблоками ВВЭР-1000 МВт, который полностью удовлетворяет требованиям современных нормативно-технических документов России, МАГАТЭ и сертифицирован на соответствие требованиям клуба европейских эксплуатирующих организаций (EUR).

Генеральный подрядчик (в части рабочего проектирования, поставки оборудования и технического содействия) - АО «Атомстройэкспорт». Генеральный проектировщик - АО «Атомэнергопроект». Заказчик - индийская корпорация по атомной энергии (ИКАЭЛ).

Группа компаний АSE создана в рамках формирования инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» путем объединения четырех ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ», АО «Атомстройэкспорт», АО «Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ».

Группа компаний АSE является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая более 30% глобального рынка сооружения АЭС.



Кроме того, ASE реализует проекты по строительству объектов для обращения с РАО и ОЯТ, объектов теплоэнергетики, а также оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и PMC услуг для любых сложных инженерных объектов. Президент компании - доктор экономических наук Валерий Игоревич Лимаренко.