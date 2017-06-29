Первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, который курирует весь внутриполитический блок, решил позволить региональным лидерам не допускать до запланированных на 10 сентября губернаторских выборов серьезных конкурентов. Об этом во вторник пишет газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к Кремлю источники. Выборы, напомним, состоятся в 16 регионах, и в некоторых из них действующие губернаторы не могут гарантировать исход голосования.

По данным собеседников издания, осенние кампании решено «сушить» в связи с небольшим разрывом между региональными и президентскими выборами, которые пройдут 18 марта 2018, то есть через шесть месяцев. Избиратели могут просто не захотеть голосовать два раза подряд за относительно короткое время — а это грозит низкой активностью на выборах президента, на которых в Кремле хотели бы увидеть максимальную явку.

Для того, чтобы ситуация на выборах излишне на накалялась, действующим губернаторам, по данным «Ведомостей», позволили не регистрировать потенциально сильных конкурентов. Это, помимо прочих, сенатор от Бурятии, лидер местных коммунистов Вячеслав Мархаев, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который выдвигается в губернаторы Свердловской области от «Яблока», и лидер «Справедливой России» в Карелии Ирина Петеляева.

Кандидаты от оппозиции уже испытывают проблемы со сбором подписей местных депутатов для преодоления «муниципального фильтра». Так, в Бурятии Мархаев собрал подписи в 17 из 18 районов, но 12–14 июня депутатов собрали в местных администрациях и попросили подписаться за других кандидатов, об этом «Ведомостям» рассказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его словам, коммунисты надеются собрать нужное число подписей, но «через десятые руки» им передали, что кампанию решено вести без участия Мархаева.

Евгений Ройзман на митинге / he.wikipedia.org

Евгений Ройзман рассказал, что сейчас никто не понимает, сохранилось ли в принципе число «свободных» подписей, которые можно было бы собрать. При этом известно, что все депутаты сельских поселений уже оставили подписи за тех или иных кандидатов

В Карелии муниципальных депутатов тоже призывали отдать подписи за врио губернатора, но эсеры этого не сделали, заявил Александр Бурков, который курирует в партии выборы. По его словам, эсеры рассчитывают на всех своих депутатов (их 77), а недостающие подписи надеются добрать у независимых депутатов.

В середине мая, напомним, «Ведомости» уже писали, что по крайней мере в пяти из 16 регионов, где запланированы губернаторские выборы, задача по увеличению явки, которая якобы была поставлена ранее Кремлем, была отменена. Речь шла о Свердловской, Ярославской, Калининградской, Кировской областях и Бурятии. Именно в этих регионах есть или серьезная протестная традиция, или сильные оппозиционные кандидаты, которые могут создать проблему кандидатам от «Единой России». В связи с этим высокая явка в данных регионах была признана опасной, так как она может сыграть против действующих губернаторов.

Муниципальные выборы, А.Навальный / wikipedia.org

Последние годы на крупных выборах оппозиция редко добивается успеха, хотя исключения есть. В 2013 году Алексей Навальный не без помощи ЕР преодолел муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы и занял второе место, Сергей Собянин тогда победил в первом туре. Также в 2013 году Евгений Ройзман был избран мэром Екатеринбурга — руководит городским хозяйством, правда, не он, а сити-менеджер. В 2013 году коммунист Анатолий Локоть стал мэром Новосибирска, тогда в его пользу снялись несколько оппозиционных кандидатов. А в 2015 году Сергей Левченко, также коммунист, во втором туре победил действующего губернатора Иркутской области и возглавил регион.