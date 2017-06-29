Глава Всемирной ядерной ассоциации: Атомная энергетика - это абсолютно точно энергия будущего

19-21 июня в Москве, в Гостином дворе прошел IX Международный форум «Атомэкспо-2017». В этом году основной темой форума стала безопасность, экология и стабильность атомных технологий.

Нынешний форум в этом году побил сразу несколько рекордов. Был обновлен рекорд посещаемости: для участия в мероприятии зарегистрировалось 6,5 тыс. делегатов из 65 стран мира, представлявшие более 650 различных компаний. 33 страны были представлены официальными правительственными делегациями.

Агнета Ризинг, генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации:

Я думаю, что «Атомэкспо» - это очень профессионально организованное мероприятие, в этом году форум собрал очень много участников. Он очень позитивный, энергичный и живой. Люди здесь действительно чувствуют профессиональную среду, видят настоящих знатоков своего дела. Мероприятие растет с каждым годом, и это замечательно! Я очень впечатлена тем, что в этом году здесь собрались делегаты из более чем 60 стран.

Если рассмотреть различные аспекты устойчивого энергоснабжения, можно увидеть, что атомная энергетика очень хорошо соответствует всем его требованиям. Скажем, для стабильности очень важен экономический аспект, а атомная энергия является очень экономичным ресурсом. Еще одним аспектов является охрана окружающей среды, и здесь атомная энергия показывает хорошие результаты. Третий аспект – социальный, ведь атомная энергетика не только предлагает квалифицированную и интересную работу, а является надежным источником электроэнергии. Все эти аспекты направлены на поддержание стабильности энергосистемы. Кроме того, в атомной отрасли большое внимание уделяется безопасности.

Я думаю, что вопрос опреснения и развития этой технологии в атомной отрасли чрезвычайно важен, потому что это позволит решить проблемы людей, которые живут в условиях дефицита водных ресурсов. Чистая вода является основой хорошей жизни.

Атомная энергетика - это абсолютно точно энергия будущего. Фактически, это самый молодой источник энергии. Несмотря на то, что ему 60 лет, он является самым молодым и все еще развивается. За это время ядерная энергия сыграла важную роль уже во многих странах, и продолжает это делать, например, во Франции, которой удалось декарбонизировать свою энергетическую отрасль, создать стабильную энергосистему, где атомная энергия обеспечивает значительную долю электричества. Мы видели много примеров, когда ядерная энергия обеспечивает все то, что мы хотим получить от энергосистемы. И мы видим, что она может сделать больше, как например, новые развивающиеся технологии. Мы можем изучать их и использовать. Именно поэтому атомная промышленность должна поставить на себя задачу производить 25% электроэнергии в 2050 году во всем мире.

Если посмотреть на все страны мира, то всего несколько стран решили закрыть действующие реакторы - и не по распоряжению регулятора. Германия - единственная страна в мире, которая сделала это - закрыла действующие реакторы, по политическим соображениям. Есть также несколько стран, которые не собираются строить новые стации или продлевать работу действующих. Это происходит всего в нескольких странах. На сегодняшний день, у нас есть 30 стран, использующих ядерную энергию, около 20-30 стран, рассматривающих такие возможности, а также есть страны, занимающиеся строительством новых станций. Можно порадоваться за страны с большим населением, такие как Индия и Китай, у которых есть масштабные программы развития атомной энергетики, и они строят много реакторов.