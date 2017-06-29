Роскомнадзор передумал запрещать «Телеграм». Для того, чтобы отказаться от всех претензий, оказалось достаточно той информации, которая размещена в публичном доступе. Зачем было идти на конфликт до конца так и не понятно.

Напомним суть конфликта. «Телеграм» — мессенджер, который появился в 2013 году и которым по всему миру пользуется более 100 миллионов человек, точное число неизвестно. Его основатель, бывший владелец и создатель самой популярной российской социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров, изначально позиционировал свой мессенджер как абсолютно безопасный способ связи — сообщения шифруются таким образом, что доступ к ним имеют только собеседники, а разработчики «Телеграма» и тем более спецслужбы различных государств не могут их прочитать принципе (если только не получат доступ к устройству одного из участников чата).

Сейчас все крупнейшие мессенджеры шифруют переписку подобным образом, но в 2013 году это было новинкой. Полная противоположность «Телеграму» — китайский мессенджер «Вичат», сообщения в котором могут быть удалены цензором прямо из чата, то есть переписка читается спецслужбами в реальном времени.

Такой уровень безопасности, безусловно, является хорошей рекламой, но не случайно разработчиком этой программы стал именно Павел Дуров. Дело в том, что он известен своими либертарианскими взглядами. Он считает, что необходимо отменить налоги в сфере информации, демонтировать визовую систему, упразднить институт прописки, отказаться от воинского призыва, радикально снизить таможенные пошлины, предоставить регионам полную автономию и т. д. Но в данном случае интересно, что Дуров давно заявлял, что ни один человек или структура, в том числе и государство, не вправе посягать на частную собственность и личную информацию.

Павел Дуров www.instagram.com/durov

При этом «Телеграм» — одна из самых динамично развивающихся платформ в своем классе. Если, например, мессенджер от «Фейсбука» позволяет вести чаты между двумя или несколькими пользователями, а также совершать видео- и аудиозвонки, то «Телеграм» стал площадкой для развития настоящих СМИ, т. н. телеграм-каналов. Практика показала, что несмотря на, казалось бы, небольшое количество подписчиков — в лучшем случае десятки тысяч — этот способ распространения информации крайне удобен как для авторов, так и для читателей. В России отдельной популярностью пользуются политические телеграм-каналы, многие из которых анонимны и потому могут публиковать фактически что угодно — это не мешает читать их всем заинтересованным чиновникам, причем не только в Москве, но и в регионах.

Что во всей этой картине не понравилось Роскомнадзору — загадка, но в июне ведомство решило включить «Телеграм» в реестр организаторов распространения информации. Судя по всему, на письма, отправляемые на электронный ящик, никто не отвечал, так что руководитель ведомства Александр Жаров написал Павлу Дурову открытое письмо. Тот оперативно ответил, и между чиновником и предпринимателем завязался интересный диалог, в ходе которого Дуров обвинил Роскомнадзор в желании нарушить тайну переписки, в непонимании принципов работы мессенджера и, наконец, даже в саботаже государственных интересов. Александр Жаров в ответ обвинял разработчиков «Телеграма» в том, что их мессенджером пользуются террористы.

Угрозы заблокировать «Телеграм» в России выглядели особенно смешно на фоне многочисленных репортажей по каналам центрального ТВ, в которых всего несколько недель назад объяснялось, как простые украинцы могут заходить на российские сайты в обход блокировок, объявленных местными спецслужбами. Действительно, эффективно заблокировать «Телеграм» достаточно сложно, может быть «простые пользователи» и перейдут на другие мессенджеры, но злоумышленники при желании могут легко обойти все запреты, если им это зачем-то необходимо.

В итоге Жаров сдался. «Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет. Вопрос только об одном — о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка», — сказал Жаров в эфире канала «Россия 1». Если спецслужбы не будут иметь доступа к переписке, то непонятно, зачем рассуждать о том, что «Телеграмом» пользуются террористы — но логики в словах чиновника, похоже, уже никто не ищет. Хотя по российским законам компании, внесенные в реестр, обязаны хранить на территории России информацию о фактах передачи пользователями сообщений в течение шести месяцев и передавать их силовикам в случае соответствующего обращения.

Пост Павла Дурова в vk.com

Павел Дуров решил послушать Жарова, а не вчитываться в российское законодательство, и заявил, что раз Роскомнадзору нужны только общие данные о его компании, которые и так есть в открытом доступе, то ведомство может вносить «Телеграм» в реестр, при этом от любого сотрудничества со спецслужбами Дуров сразу отказался.

Как бы то ни было, «Телеграм» оказался в реестре организаторов распространения информации. Что теперь с этим делать Роскомнадзору — другой вопрос.