Российские театры и театральные деятели 28 июня начали Акцию солидарности в поддержку бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и всех, кто вместе с ним арестован по одному делу.

В столице к акции присоединились Школа современной пьесы, Театр юного зрителя, выставочный зал «Солянка ВПА», театра «Практика», Центр имени Мейерхольда, ТЕАТР.DOC, театр у Никитских ворот, электротеатр Станиславский, Liquid Theatre, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко и академический театр имени Евгения Вахтангова.

В регионах в акции солидарности участвуют театры из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Воронежа, Перми, Красноярска, Новосибирска, Омска, Архангельска, Екатеринбурга, Лесосибирска, Казани, Вологды, Ростова-на-Дону, Великого Новгорода и Норильска. В числе участников — новосибирский «Красный факел» и его главный режиссер Тимофей Кулябин, РАМТ и его художественный руководитель Алексей Бродин, Большой драматический театр имени Товстоногова и его режиссер Андрей Могучий, кинорежиссеры Андрей Звягинцев и Андрей Прошкин и многие другие.

Всего, по подсчетам организаторов, в акции участвуют театры из пятнадцати городов страны.

Режиссеры, актеры и целые творческие коллективы просят изменить меры пресечения и освободить из-под стражи до суда бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и главного бухгалтера Нину Масляеву, а также провести беспристрастное расследование и привлечь к следствию театральных экспертов.

Напомним, 21 июня Пресненский суд Москвы санкционировал арест Малобродского. По данным Следственного комитета, он вместе с бывшими директором АНО «Седьмая студия» Юрием Итиным и главным бухгалтером Ниной Масляевой присвоил 2,3 млн рублей, выделенные Минкультом на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь».

Самое интересное, что спектакль был поставлен и с успехом прошел на разных сценических площадках, его номинировали на премию «Золотая маска» и, более того, он до сих пор есть в репертуаре «Гоголь-центра». Адвокаты обвиняемых представили суду газетные и журнальные рецензии на постановку, однако прокурор на процессе заявил, что доказательством была бы только видеозапись. За Малобродского готовы были поручиться известные театральные деятели (в том числе председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин), приславшие в суд свои положительные отзывы — но избежать ареста это не помогло.

Афиша спектакля "Сон в летнюю ночь" на сайте проекта "Винзавод"

Дело было возбуждено 19 мая 2015 года. Следователи считают, что в 2014 году федеральное Министерство культуры выделило автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия», руководителем которой в тот момент был режиссер Кирилл Серебренников, субсидии на поддержку развития и популяризации современного искусства.

23 мая Следственный комитет провел обыски в театре «Гоголь-центр» и в квартире Серебренникова. При этом к самому режиссеру у следствия были только вопросы, а задержали его коллег, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Нину Масляеву.