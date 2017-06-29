Топ новостей 29 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Дмитрий Медведев объявил о готовности России продлить антисанкции на год, присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова, умер бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство внесет президенту предложение о продлении ответных санкций до 31 декабря 2018 года. Медведев напомнил, что 28 июня ЕС вновь продлил действие антироссийских санкций: «К сожалению, наши европейские партнеры продолжают неконструктивную линию в отношении нашего государства, в очередной раз политика берет верх над экономикой и, вообще по большому счету, над здравым смыслом».

Медведев предложит Путину продлить контрсанкции еще на год..

это значит, что россиян еще год будут кормить сыром из пальмового масла — недруги за бугром (@Lndcalling) 29 июня 2017 г.

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Заур Дадаев признан виновным в непосредственном убийстве политика. Остальные четверо подозреваемых, оказавшиеся на скамье подсудимых, признаны виновными в соучастии в преступлении.

Олег Яковлев, певец / mig.com.ua

Смерть бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева наступила в результате остановки сердца. Яковлеву было 47 лет. Он родился в столице Монголии Улан-Баторе. Окончил ГИТИС и был принят в труппу Армена Джигарханяна. В 1998 году стал третьим участником поп-группы «Иванушки International». В 2012 году занялся сольным творчеством.

На саммите «большой двадцатки» (G20) в Гамбурге президент России Владимир Путин G20 проведет «три полномасштабные встречи», заявил его помощник Юрий Ушаков. По словам Ушакова, Путин встретится с президентоми Франции Эммануэлем Макроном, главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьером Японии Синдзо Абэ.

Виды Крыма / pixabay.com

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение конституционной комиссии изменить статус Крыма в украинской Конституции. В Кремле заявили на это, что не комментируют заявления из-за рубежа по поводу российских регионов. «Мы не воспринимаем заявления зарубежных лидеров относительно наших регионов», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Европейского вещательного союза (EBU) Дэвид Гудман заявил, что контрольная группа «Евровидения» рекомендовала наложить штраф на Украину за нарушение правил проведения конкурса. Гудман отметил, что по решению контрольной группы Украина «не сумела надлежащим образом выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с EBU в вопросе участия российской исполнительницы». Напомним, представительнице России Юлии Самойловой был закрыт въезд на Украину под предлогом того, что в 2015 году певица выступала в Крыму, не получив разрешение на посещение полуострова от украинских властей.

Памятник нищему в Челябинске / wikimapia.org

Число россиян, которым, по их словам, едва хватает средств на еду или одежду, выросло до максимума с 2009 года. Согласно опросу ВЦИОМ, к этой группе себя причисляют 39% респондентов. При этом среди людей пенсионного возраста таких 54%, среди жителей сельской местности — 46%.

У почти половины россиян нет денег, но они держатся pic.twitter.com/2Sxre91phE — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 29 июня 2017 г.

Минюст России на своем сайте опубликовал отчетность «Центра развития межличностных коммуникаций» (pdf 1, pdf 2). Эту некоммерческую организацию курирует бывшая жена президента России Людмила Путина. Согласно опубликованным документам, в 2016 году фонд получил из бюджета страны 62 млн рублей. Еще 73,6 млн поступили от граждан и организаций.

Разведывательное управление министерства обороны США подготовило подробный доклад с оценкой военной мощи России. Согласно документу, Москва методично и успешно восстанавливает армию, флот и воздушные силы, ослабленные после распада СССР.

Криштиану Роналду / YouTube.com

Капитан футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду не примет участия в игре за третье место на Кубке конфедераций. Спортсмен досрочно покинет Россию из-за рождения двух близнецов.