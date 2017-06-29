Росатом и Министерство науки и технологий Вьетнама подписали меморандум о взаимопонимании по плану реализации Центра ядерной науки и технологий

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Российская Федерация) и Министерство науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам подписали Меморандум о взаимопонимании по плану реализации проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) во Вьетнаме. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Со стороны Росатома меморандум подписал генеральный директор Госкорпорации Алексей Лихачёв, с вьетнамской стороны – заместитель министра науки и технологий Вьетнама Чан Вьет Тхань.

Подписание состоялось в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Вьетнама Чай Дан Куанга.

Стороны намерены развивать сотрудничество по проекту сооружения ЦЯНТ, в частности проработать дальнейшие шаги после утверждения предварительного технико-экономического обоснования проекта Правительством Вьетнама. Документ также предусматривает проведение консультаций по условиям финансирования проекта.

Кроме того, партнеры планируют разработать план дальнейшего сотрудничества в области развития ядерной инфраструктуры Вьетнама.

Соглашение о сотрудничестве в сооружении ЦЯНТ во Вьетнаме подписано между Россией и Вьетнамом в 2011 году, а в 2014 году – Генеральное рамочное соглашение. ЦЯНТ будет оснащен исследовательским реактором российского дизайна, многоцелевым циклотроном, а также научно-исследовательскими лабораториями, инженерным комплексом, оборудованием и инфраструктурой для обеспечения безопасного функционирования центра.