В прессу просочились первые проектировки бюджета на 2018-2020 гг. Как ни странно, правительству, судя по всему, удается постепенно балансировать государственные финансы, хотя без проблем тоже не обходится — вслед за Пенсионным фондом хроническим дефицитом бюджета может начать страдать Фонд обязательного медицинского страхования. Об этом в четверг пишет «Коммерсантъ».

«Газета.ru» пишет, что основные характеристики бюджета в Белом доме утрясали всю эту неделю. В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев проводил бюджетное совещание, а в среду — заседание правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

В четверг, 29 июня, правительство вместе с бюджетными характеристиками рассматривает сценарные условия основных параметров прогноза социально-экономического развития, а также бюджеты внебюджетных фондов — Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования.

Больной на приеме у врача / pixabay.com

В проектировки заложена растущая цена на нефть (40,8 долларов за баррель в 2018 году, 41,6 в 2019-м и 42,4 в 2020 году) дешевеющий рубль (69,8 рублей за доллар до 2020 года, а далее — 72,7 рубля.

Основные параметры бюджета — рост расходов на социальную сферу, сокращение расходов на оборону и национальную экономику, а также отказ от использования Фонда национального благосостояния в 2018 году и сокращение расходов по многим госпрограммам на 2%. Все это позволит Министерству финансов уже в 2019 году получить дефицит бюджета менее 1% ВВП и начать увеличивать расходы в соответствии с ростом доходов.

Правда, никаких крупных реформ в бюджете не предусмотрено. Если конструкция документа сохранится и он будет принят парламентом, в целом, без сильных изменений, то это значит, что если какие-то реформы и начнутся, то не раньше осени 2018 года.

Это, конечно, не значит, что проблем не будет. Несмотря на заложенный более быстрый, чем ожидалось ранее, рост заработных плат россиян, бюджет Фонда обязательного медицинского страхования не удается сверстать без дефицита. Первое время его можно будет финансировать за счет более «успешных» 2016 и 2017 гг, но в 2020 ресурсы закончатся. Минздрав запрашивает у Минфина дополнительный трансферт из федерального бюджета, но в ведомстве Антона Силуанова уверены, что в соответствии с принципами страховой медицины объем предоставляемых услуг должен быть адекватен объему уплачиваемых в систему сборов.

Производство лекарств / pixabay.com

В целом это означает, что если в систему ОМС в ближайшие годы и будет включена программа «лекарственного страхования», то в мизерном объеме.

Одна из главных уступок, которые пришлось сделать Минфину — сохранение дивидендов госкомпаний на уровне 2017 года вплоть до 2020 года (450–480 млрд рублей в год, при том что в 2016 году было 918 млрд. В документе записано, что инфляция в 2017 снизится до 3,8%, это, например, позволит уменьшить трансферт Пенсионному фонду в 2018 году на 87 млрд рублей. Также в бюджете предусмотрена заморозка до 2019 года размера «материнского капитала» (435 тысяч рублей, как было в 2015 году). Индексировать его предлагается только в 2020 году.