«Коммерсантъ» в статье «Без пощады и без заказчика» описывает, как присяжные вынесли обвинительный вердикт исполнителям убийства Бориса Немцова.

«Кредитование растет без должной отдачи»: заведомо невозвратных ссуд после разморозки розничного кредитования становится больше.

«Экономика растет с неопределенной скоростью»: оценки темпов и качества ее восстановления сильно расходятся.

РБК: «Однодневок выведут на свет». ФНС создает сервис по самостоятельному скорингу налогоплательщиками партнеров.

«Виновными признали всех»: присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Бориса Немцова.

«Мир в большом долгу»: Суммарные заимствования всех стран достигли рекордных 327% ВВП.

«Известия»: «Крупнейшие банки оштрафуют за невыдачу кредитов». Штрафы определены в объеме не более 2% от средств, полученных в ходе антикризисной программы.

«В России появится единый телефон справочной службы — 122»: Минкомсвязи подготовило приказ о выделении короткого номера будущему сервису.

«Поддержка рубля обошлась в $965 на человека»: нефтяной шок дороже обошелся жителям Саудовской Аравии, Катара и Норвегии.

«Газета.ru» в статье «По всем белорусским фронтам» пишет, что накануне Высшего госсовета Союзного государства Минск заполняет Москву лоббистами.

«В гибели байкера обвиняют пассажира»: суд арестовал студента МГИМО, насмерть сбившего байкера в Москве.

«Фестивалем по санкциям»: фильм «Хохлатый ибис» Ляо Цяна стал победителем 39-го ММКФ.

The Economist: «Американская политика. Вашингтон Дональда Трампа парализован» (American politics: Donald Trump’s Washington is paralysed). Ситуация и так плохая, а президент США ее только ухудшает.

«Следующее десятилетие: "Айфону" исполняется десять» (The next decade: The iPhone turns ten). То, какой подход к данным изберет компания Apple, определит ее успехи в последующие годы.

Bloomberg: «Российский след в новой "вымогательной" атаке» (The Russian Trail in the Latest 'Ransomware' Attack). В настоящее время обвинять русских в кибератаках уже стало практически рефлексом.

«Опасная простота Дональда Трампа» (The Dangerous Simplicity of Donald Trump). Президент США Дональд Трамп всегда имел склонность к простым решениям: построить стену от нелегальной иммиграции, ввести налоги на импорт от выведения рабочих мест за рубеж и т.п.

The Wall Street Journal: «Первый "Айфон": десять лет спустя — такой медлительный, такой маленький» (First iPhone: 10 Years Later, So Slow, So Small). Первый «Айфон», появившийся в 2007 году, был технологическим чудом с тачскрином. За десять лет технологии преобразились.

«Главной стратегии "Гугла" угрожает ЕС» (Google’s Main Strategy Is Under Threat From EU). Процветание компании «Гугл» во многом основывалось на том, что он запускал через свою мощную поисковую систему новые сервисы. Теперь на эту основополагающую стратегию покусился ЕС.