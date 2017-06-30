Счетная палата выявила неэффективное использование более полумиллиарда рублей руководством СПбГУ. Деньги, по данным аудиторов, выделялись на проектирование зданий, строить которые никто не собирается, и на закупку медицинского оборудования, которым никто не пользуется. Материалы будут направлены в парламент и в прокуратуру.

Стоит понимать, что СПбГУ — не просто один из крупнейших вузов страны. Именно в нем учился Владимир Путин и десятки других высших руководителей страны, причем многие из них, в том числе и президент — на юридическом факультете, выходцем с которого является и Николай Кропачев, ставший в 2008 году ректором.

Долгое время СПбГУ считался чуть ли ни неприкосновенным, но сейчас, очевидно, времена меняются.