СМИ обсуждают юбилей «Айфона», который впервые появился на рынке в 2007 г. Многие авторы, пользуясь случаем, вспоминают первый «Айфон» и говорят о том, как далеко с того момента шагнули технологии. Десять лет назад он казался технологическим чудом, а сейчас им почти невозможно пользоваться.

Очередь за "Айфоном" в Пало-Альто, Калифорния, 29 июня 2007 Richard Masoner / Cyclelicious

Wall Street Journal пишет, что Apple, у которого в последнее время снизились продажи, вынашивает большие планы по дальнейшим разработкам, чтобы впечатлить аудиторию. Но большие планы связаны и с большими рисками. В частности, большие планы подразумевают, по всей видимости, и более высокие цены, а это само по себе может не понравиться пользователям. Также большое количество нововведений может привести к задержкам в выпуске продуктов на рынок, и это, в свою очередь, может привести к маркетологическому ущербу.

The Economist пишет, что из недавно появившихся технологий «Айфон» больше всех изменил жизнь людей. Автор имеет в виду стремительный обмен данными (фотографиями, текстовыми сообщениями) между пользователями и, как следствие, стремительный рост бизнесов, разрабатывающих соответствующие мобильные приложения.

iPhone5 Steve Rhodes

Есть и менее очевидная, но очень важная особенность. В отличие от прочих технологических гигантов с ориентированными на массовую аудиторию продуктами, бизнес-модель Apple не полагается на сбор и использование личных данных пользователей. Сейчас большое распространение получила схема, когда производитель получает доход от целевой рекламы, которая адресуется пользователям на основании их предпочтений, а предпочтения определяются на основе его личных данных.

Apple так не делает. Собственно, этот момент Apple представляет своей аудитории в качестве своего существенного достоинства. Они всё время подчеркивают, что уважают право человека на неприкосновенность частной жизни. Какой бы ни была риторика, подход к обращению с пользовательскими данными действительно имеет большое значение и, скорее всего, станет определяющим фактором в том, как сложится дальнейшая судьба Apple. А между тем, здесь могут возникнуть проблемы.

Магазин фирмы Apple CHRIStophe Robert HERVOUËT

Дело в том, объясняет автор, что эпоха обособленных электронных устройств подходит к концу. Им на смену приходят технологии с использованием искусственного интеллекта и, следовательно, машинного обучения. Для машинного обучения требуются большие объемы пользовательских данных, чтобы продукт их учитывал и учился действовать правильно. Это значит, что личные данные уже нельзя будет законсервировать на пользовательском устройстве, потому что для создания качественного продукта разработчикам понадобится доступ к ним.

Один из ранних примеров использования искусственного интеллекта в мобильных устройствах Apple – это Siri. Из-за меньшего количества доступных данных Siri по своим возможностям уже сейчас начинает существенно уступать аналогичным продуктам, предлагаемым менее щепетильными компаниями Google и Amazon. Это значит, что использование личных пользовательских – вопрос конкурентоспособности.

Apple SIRI iphonedigital

Но и здесь могут быть варианты. Теоретически, считает автор, у Apple есть шанс оказаться одним из создателей этичного подхода к использованию пользовательских данных. Под этичностью понимается, прежде всего, прозрачность, когда пользователь сам принимает решение, какие данные он готов предоставить компании, а какие хочет сохранить при себе.