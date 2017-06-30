Министерство внутренних дел подготовило Концепцию миграционной политики на 2018–2020 годы. Документ предполагает передачу МВД права на адаптацию мигрантов, а миграционные потоки перенаправляются на Дальний Восток. Впрочем, у проекта МВД есть и противники, пишет в пятницу «Коммерсантъ».

Полномочия в области миграции были переданы МВД в 2016 году, после того как была упразднена Федеральная миграционная служба. Разработанная в МВД концепция должна прийти на замену действующей, которая принята в 2012 году и рассчитана до 2025 года.

В МВД считают, что концепцию необходимо обновить из-за политической нестабильности в различных регионах мира, которая «усиливает миграционную подвижность» населения.

В разработанном МВД документе говорится, что необходимо создать «условия для привлечения россиян в приграничные, стратегически важные и трудонедостаточные регионы». Одной из важных целей МВД считает «обеспечение миграционного потока на территорию Дальнего Востока и Байкальского региона России». Для приезжающих предлагается создать инфраструктуру, упростить допуск к образовательным, медицинским и социальным услугам, увеличить подъемные для россиян до миллиона рублей. При этом, по данным МВД, в 2012–2016 годах количество мигрантов в России удвоилось по сравнению с 2007–2011 годами, доля внутренних мигрантов составила 88%, а внешних — 12%.

Палаточный лагерь беженцев / pixabay.com

Авторы концепции уверены, что необходимо дифференцированно относиться к обычным иммигрантам и тем, кто прибыл в Россию из стран «с нестабильной политической ситуацией». При этом что именно имеется в виду пока не раскрывается.

Предлагается стимулировать «студенческую и академическую иммиграцию», «изменить систему» выдачи иммигрантам разрешений на временное проживание, вида на жительство и гражданства.

В рамках программы адаптации мигрантов МВД предлагает содействовать «развитию культуры межнациональных и межрелигиозных отношений, формированию у иммигрантов и принимающего общества навыков межкультурного общения», противодействовать «ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости». Для придется создать «центры информационной и правовой поддержки иммигрантов», проводить курсы изучения русского языка, истории и культуры, а также создать специальный телеканал.

При этом интересно, что миграционной политикой собирается заниматься не только МВД: Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) уже успело включить этот вопрос в государственную программу «Реализация госнацполитики на период 2017–2025 годов». Однако разработанный еще в апреле проект указа о назначении ФАДН уполномоченным органом власти в сфере адаптации мигрантов еще не подписан, проблема, судя по всему, в ресурсах. «Минэкономики и Минфин не против передачи агентству этих функций, но не обещают денег и людей. Нам дали дополнительно пять штатных единиц, но этого недостаточно, мы вообще просили 30 человек, чтобы создать управление», — отметил источник «Коммерсанта» В ФАДН.

Работник миграционной службы / wikipedia.org

В результате, как сообщает другой источник издания, близкий к АП, сейчас «идут разговоры о необходимости вновь создать миграционную службу». «Стало понятно, что проблемы, которые во всем мире создают иммигранты, требуют комплексного решения, в том числе в области адаптации», — пояснил собеседник издания.