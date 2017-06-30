В этом году на ММКФ стали подходить незнакомые и спрашивать, какие фильмы стоит посмотреть. Наташа говорит, это от того, что природа наградила меня такой необыкновенной внешностью, и все тянутся узнать, какое у меня мнение. Сам-то я обычно у Вадима Рутковского спрашивал.

Самый хороший фильм из тех, что я смотрел – «Мешок без дна» Рустама Хамдамова. Меня бы, допустим, спросили, а чем это такой хороший фильм. А я бы ответил – да всем! И тогда, кто меня спросил, сами бы пошли смотреть и сказали – вот это да! И еще ко всему сказали – видели, какая там необыкновенная Светлана Немоляева? Прямо удивительно всё! Дворец там в Питере. А Питер, по-моему, в том смысле «окно в Европу», что Петр за границей погостил, ему там понравилось, он решил Европу у нас построить не хуже, без латинства там и общественных окаянств. И у него, в принципе, неплохо получилась наша Новая Европа. Но чтобы стране её окончательно присвоить, нужно было, чтоб она на нашей почве уже пообтерлась и пообтрепалась несколько веков. И вот теперь уже русские люди её приняли и полюбили. Как говорит, один урожденный нижегородец: «Питер – это разруха, тлен и безысходность. Всё, как мы любим». Но вокруг-то – наши леса и поля, а в них сказки. А искусства и культуры сколько? Как же это всё показать? Масштабные режиссеры только способны. Вот как Рустам Хамдамов, дай бог ему счастья и здоровья. На пресс-конференции он цитировал себя из «Вокальных параллелей», что «лев – это хорошо переваренная баранина». Совсем не значит, что он повторяет своих любимых режиссеров, он их усвоил. «Они у меня сидят в голове и если я что-то хочу сделать, они вылезают». Картина получила спецприз жюри ММКФ “Серебряный Георгий».

Очень хороший фильм Аманды Лунквист (Amanda Lundquist) «Пински» («Pinsky»). И тут надо запомнить режиссера, сценариста+главную роль Ребекку Карповски (Rebecca Karpovsky) и актера Ара Волланда (Ara Woland). Ара сказал, что у него много драматических ролей, но, мне кажется, он природно одарен для комедий. Я так думаю, что у всех создателей этой картины большое будущее, они талантливые и бодрые, не взирая на суровую действительность Соединенных Штатов. Предки их персонажей, древние евреи, переехали из СССР в Бостон в начале 80х годов и установили там, по обыкновению, тяжелый семейный матриархат. И внукам приходится учитывать и это и всякие современные американские приколы. Нашему зрителю это тоже интересно. Не для того русский народ американцам президента выбрал, чтобы будущее Америки было нам безразлично. Фильм-то показывали в программе «Русский след».

Еще стоило бы запомнить Фикрета Рейхана (Fikret Reyhan), это турецкий режиссер. Его фильм «Желтая жара» ("Sari Sicak") - в основном конкурсе ММКФ. Это полнометражный дебют, но ему настолько внятно удается рассказывать историю, как будто это такой матерый режиссер, который вообще все знает и умеет, как мало кто. Это похоже на такой совершенный документальный фильм, а вовсе и не игровой, так умел Алексей Балабанов. Приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссуру.

В документальном конкурсе хороший печальный фильм с Олегом Каравайчуком «Последний вальс» Юлии Бобковой. Создатели, хотели сначала снять о Комарово, чтобы Каравайчук рассказывал о его знаменитых обитателях и, но, в процессе, получился фильм о нём самом. И получился очень хорошо. В картине несколько моментов, где интонация рискованная, еще чуть-чуть и можно свалиться в неуместности, но риск оправдан, все получается. Один из таких моментов – похороны. И тут есть о чем задумываться, потому что умер человек, какие счеты могут к тому, чему он уже и не принадлежит даже. Но похоронные ритуалы именно в наше время стали слишком уже одутловатые. Я недавно был на могиле у Дмитрия Александровича Пригова. Когда его хоронили десять лет назад, был небольшой свободный участок. За это время он заполнился. В Донском кого хоронят не последних людей, сходите, посмотрите, как там вокруг сейчас. В общем, не очень было напоследок настроение у Олега Каравайчука именно от тому подобного. А таких как он опечаливать - грех.