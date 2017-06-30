ММКФ 2017. Фоторепортаж
Накануне Московский международный кинофестиваль закончил свою работу. Фотографии Наташи Четвериковой
Никита Михалков
Николай Немоляев
Максим Суханов
Александр Рапопорт
Кристина Орбакайте
Ирина Мирошниченко
Франко Неро и Никита Михалков
Реза Миркарими
Дмитрий Кубасов
Съемочная группа фильма "Апрельский сон длиной в три года", режиссер Рютаро Накагава третий слева
Фикрет Рейхан
Александр Адабашьян и Альберт Серра
Орнелла Мутти
Григорий Либергал
Иван Шахназаров
Малла Малмиваара и Пихла Виитала
Рустам Хамдамов и Светлана Немоляева
Кирилл Плетнев
Елена Кондулайнен
Владимир Познер
Ираклий Квирикадзе с супругой Тамарой
Съемочная группа фильма "Апрельский сон длиной в три года", режиссер Рютаро Накагава в центре
Мостафа Сарвар Фаруки со спутницей
Ребекка Карповски
Ольга Васкез, Аманда Лунквист, Ара Волланд и Ребекка Карповски. Съемочная группа фильма "Пински"
Анна Меликян
Мария Захарова
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Микеле Плачидо с супругой
Екатерина Волкова
Оксана Акиньшина
Фикрет Рейхан и Низаметтин Рейхан
Никита Михалков
Екатерина Редникова
Анна Меликян
Ким Понхан
Светлана Немоляева
Микеле Плачидо