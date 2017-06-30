Накануне Московский международный кинофестиваль закончил свою работу. Фотографии Наташи Четвериковой

Никита Михалков

Николай Немоляев

Максим Суханов

Александр Рапопорт

Кристина Орбакайте

Ирина Мирошниченко

Франко Неро и Никита Михалков

Реза Миркарими

Дмитрий Кубасов

Съемочная группа фильма "Апрельский сон длиной в три года", режиссер Рютаро Накагава третий слева

Фикрет Рейхан

Александр Адабашьян и Альберт Серра

Орнелла Мутти

Григорий Либергал

Иван Шахназаров

Малла Малмиваара и Пихла Виитала

Рустам Хамдамов и Светлана Немоляева

Кирилл Плетнев

Елена Кондулайнен

Владимир Познер

Ираклий Квирикадзе с супругой Тамарой

Съемочная группа фильма "Апрельский сон длиной в три года", режиссер Рютаро Накагава в центре

Мостафа Сарвар Фаруки со спутницей

Ребекка Карповски

Ольга Васкез, Аманда Лунквист, Ара Волланд и Ребекка Карповски. Съемочная группа фильма "Пински"

Анна Меликян

Мария Захарова

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Микеле Плачидо с супругой

Екатерина Волкова

Оксана Акиньшина

Фикрет Рейхан и Низаметтин Рейхан

Никита Михалков

Екатерина Редникова

Анна Меликян

Ким Понхан

Светлана Немоляева

Микеле Плачидо