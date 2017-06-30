Топ новостей 30 июня
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня на Москву в очередной раз обрушился ураган, Путин продлил ответные санкции против стран Евросоюза, а парламент Германии одобрил однополые браки.
При грозе в Московском регионе три человека погибли и пятеро пострадали
Три человека погибли во время грозы в Московском регионе. В результате грозы и шквалистого ветра на территории Новой Москвы в районе деревни Ларино около 15:30 молния ударила в группу гастарбайтеров. 42-летний гражданин Узбекистана погиб на месте, его напарник, 49-летний гражданин Таджикистана доставлен в реанимацию в критическом состоянии, где скончался. Кроме того, около 14:00 в Дмитрове ударом молнии убило 33-летнего мужчину. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть. В пресс-службе регионального министерства здравоохранения также сообщили, что в Москве во время грозы травмы разной степени тяжести получили пять человек.
Парламент Германии одобрил однополые браки
Бундестаг Германии 30 июня большинством голосов одобрил законопроект о полном и равноправном признании однополых браков. «За» законопроект проголосовали 393 депутата, «против» — 226, еще четыре парламентария воздержались.
Блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), представители которого составляют большинство в правящей коалиции, традиционно выступали против признания однополых браков. Накануне голосования федеральный канцлер Германии, председатель ХДС Ангела Меркель призвала к тому, чтобы при возможном будущем голосовании о разрешении браков для однополых пар все депутаты принимали решение «по зову совести», а не руководствуясь общепартийной позицией. При этом сама Меркель проголосовала против.
Путин продлил ответные санкции против стран Евросоюза
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2018 года ответных мер на экономические санкции Запада. В документе отмечается, что данное решение было принято «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации». Он вступает в силу со дня его подписания.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство внесет на рассмотрение президента предложения о продлении контрмер в ответ на антироссийские санкции.
Увы, политика импортозамещения дала сбой. Даже санкционную хавку пришлось давить в основном импортной техникой.— Тётя Роза (@Anakoyher) 30 июня 2017 г.
НОВОСТИ ТЕХНИКИ— Тётя Роза (@Anakoyher) 29 июня 2017 г.
Идя в ногу со временем, российские производители освоили специальные виды тракторов для расплющивания разных сортов сыра.
С 1 февраля 2018 года пенсии в России поднимут на 3,8%
Пенсии неработающих граждан России в 2018 году планируется проиндексировать на 3,8% с 1 февраля. Это следует из основных параметров бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 и плановые 2019-2020 годов. Соответственно, цена пенсионного балла вырастет с 78,58 до 81,57 рубля.
Озвучен предварительный текст присяги для вступления в гражданство РФ
Рабочая группа Госдумы после совещания с участием спикера ГД Вячеслава Володина выбрала предварительный текст присяги для вступления в гражданство РФ.
«Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», — говорится в предварительном тексте присяги.
Далее этот текст будет направлен лидерам думских фракций, и консолидировано внесен ими в Госдуму.
Защита обжаловала приговор участникам группировки Тесака
Защита участников запрещенного в России националистического движения «Реструкт» Максима (Тесака) Марцинкевича обжаловала приговор, по которому он получил 10 лет колонии строгого режима. Таким образом приговор в отношении Марцинкевича и его подельников не вступит в законную силу до его рассмотрения в Мосгорсуде.
Силуанов объявил о решении объединить Резервный фонд с ФНБ
Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что у министерства есть решение по объединению Резервного фонда и ФНБ. Силуанов также заявил, что Россия намерена полностью отказаться от трат резервного фонда с 2019 года.
Новые требования США к безопасности в аэропортах коснулись Шереметьево и Домодедово
Новые требования властей США по ужесточению мер безопасности при проверке пассажиров авиакомпаний, выполняющих прямые рейсы в американские города, коснутся двух аэропортов Москвы — Домодедово и Шереметьево.
Согласно новым правилам в аэропортах должен быть «усовершенствован досмотр пассажиров при помощи технических средств», а также «введен более тщательный досмотр персональных электронных устройств».
Порошенко отказался разблокировать соцсеть «ВКонтакте» на Украине
Президент Украины Петр Порошенко ответил отказом создателям петиции об отмене блокировки соцсети «ВКонтакте», набравшей более 25 тысяч подписей. Свой отказ Порошенко объяснил защитой украинских граждан от попыток манипулирования общественным мнением, а также от опасного контента «групп смерти». Также он обвинил компании Mail.ru Group и «Яндекс» в монополизации рынка онлайн-сервисов.
Криштиану Роналду показал фото своих новорожденных детей
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил в Instagram фотографию, на которой изображен он и двое его новорожденных детей. «Я так счастлив, что могу держать две новые любви в моей жизни», - написал футболист рядом с фото. Двое близнецов родились 8 июня от суррогатной матери. Их назвали Мэтью и Ева.
So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июн 29 2017 в 10:09 PDT