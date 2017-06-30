Топ новостей 30 июня

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня на Москву в очередной раз обрушился ураган, Путин продлил ответные санкции против стран Евросоюза, а парламент Германии одобрил однополые браки.

Три человека погибли во время грозы в Московском регионе. В результате грозы и шквалистого ветра на территории Новой Москвы в районе деревни Ларино около 15:30 молния ударила в группу гастарбайтеров. 42-летний гражданин Узбекистана погиб на месте, его напарник, 49-летний гражданин Таджикистана доставлен в реанимацию в критическом состоянии, где скончался. Кроме того, около 14:00 в Дмитрове ударом молнии убило 33-летнего мужчину. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть. В пресс-службе регионального министерства здравоохранения также сообщили, что в Москве во время грозы травмы разной степени тяжести получили пять человек.

Бундестаг Германии 30 июня большинством голосов одобрил законопроект о полном и равноправном признании однополых браков. «За» законопроект проголосовали 393 депутата, «против» — 226, еще четыре парламентария воздержались.

Блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), представители которого составляют большинство в правящей коалиции, традиционно выступали против признания однополых браков. Накануне голосования федеральный канцлер Германии, председатель ХДС Ангела Меркель призвала к тому, чтобы при возможном будущем голосовании о разрешении браков для однополых пар все депутаты принимали решение «по зову совести», а не руководствуясь общепартийной позицией. При этом сама Меркель проголосовала против.

Человек с собакой и флагом / pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2018 года ответных мер на экономические санкции Запада. В документе отмечается, что данное решение было принято «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации». Он вступает в силу со дня его подписания.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство внесет на рассмотрение президента предложения о продлении контрмер в ответ на антироссийские санкции.

Увы, политика импортозамещения дала сбой. Даже санкционную хавку пришлось давить в основном импортной техникой. — Тётя Роза (@Anakoyher) 30 июня 2017 г.

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Идя в ногу со временем, российские производители освоили специальные виды тракторов для расплющивания разных сортов сыра. — Тётя Роза (@Anakoyher) 29 июня 2017 г.

Пенсионеры беседуют у дороги / pixabay.com

Пенсии неработающих граждан России в 2018 году планируется проиндексировать на 3,8% с 1 февраля. Это следует из основных параметров бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 и плановые 2019-2020 годов. Соответственно, цена пенсионного балла вырастет с 78,58 до 81,57 рубля.

Рабочая группа Госдумы после совещания с участием спикера ГД Вячеслава Володина выбрала предварительный текст присяги для вступления в гражданство РФ.

«Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», — говорится в предварительном тексте присяги.

Далее этот текст будет направлен лидерам думских фракций, и консолидировано внесен ими в Госдуму.

Флаг России на куполе Кремля / pixabay.com

Защита участников запрещенного в России националистического движения «Реструкт» Максима (Тесака) Марцинкевича обжаловала приговор, по которому он получил 10 лет колонии строгого режима. Таким образом приговор в отношении Марцинкевича и его подельников не вступит в законную силу до его рассмотрения в Мосгорсуде.

Антон Силуанов, глава Минфина России / duma.gov.ru

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что у министерства есть решение по объединению Резервного фонда и ФНБ. Силуанов также заявил, что Россия намерена полностью отказаться от трат резервного фонда с 2019 года.

Новые требования властей США по ужесточению мер безопасности при проверке пассажиров авиакомпаний, выполняющих прямые рейсы в американские города, коснутся двух аэропортов Москвы — Домодедово и Шереметьево.

Согласно новым правилам в аэропортах должен быть «усовершенствован досмотр пассажиров при помощи технических средств», а также «введен более тщательный досмотр персональных электронных устройств».

Аэропорт Домодедово в Москве / pixabay.com

П.Порошенко / rusvesna.su

Президент Украины Петр Порошенко ответил отказом создателям петиции об отмене блокировки соцсети «ВКонтакте», набравшей более 25 тысяч подписей. Свой отказ Порошенко объяснил защитой украинских граждан от попыток манипулирования общественным мнением, а также от опасного контента «групп смерти». Также он обвинил компании Mail.ru Group и «Яндекс» в монополизации рынка онлайн-сервисов.

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил в Instagram фотографию, на которой изображен он и двое его новорожденных детей. «Я так счастлив, что могу держать две новые любви в моей жизни», - написал футболист рядом с фото. Двое близнецов родились 8 июня от суррогатной матери. Их назвали Мэтью и Ева.