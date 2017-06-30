Региональный совет столичного отделения «Яблока» выдвинул в муниципальные депутаты 931 человека — для партии это будет самая масштабная местная кампания в стране, возможно даже за всю ее историю. Большинство выдвинутых зарегистрировались через сайт Дмитрия Гудкова, который планирует в том числе и с их поддержкой участвовать в мэрских выборах 2018 года.

Муниципальные выборы состоятся почти во всех районах столицы в единый день голосования, 10 сентября 2017 года. Исключение — Щукино, там выборы прошли в прошлом году из-за того, что предыдущие составы местного совета отказались менять устав и продлевать свои полномочия. Также именно Щукино является сейчас уникальным для Москвы районом: в местном совете депутатов «Единая Россия» находится в оппозиции, у власти оказалась коалиция из депутатов от КПРФ и «Яблока».

Глава Совета депутатов Щукино Андрей Гребенник на круглом столе в Мосгордуме Елена Шувалова

Один из организаторов победы оппозиции в Щукино — Максим Кац, который сам до 2016 года был там депутатом. Кац в 2015 году выдвигался в депутаты Мосгордумы, но проиграл Олегу Сороке, а в 2016 году возглавлял штаб Дмитрия Гудкова, который пытался попасть в Госдуму по одномандатному округу на северо-западе Москвы — там победил Геннадий Онищенко. При этом Кац продолжает сотрудничать с Гудковым.

Дмитрий Гудков планирует выставить свою кандидатуру на выборах мэра Москвы в 2018 году, для этого ему необходимо преодолеть «муниципальный фильтр» — согласно столичным законам для того, чтобы имя кандидата оказалось в избирательных бюллетенях, он должен собрать хотя бы по одной подписи депутата в 110 из 146 районов Москвы.

Регистрация кандидатов в муниципальные депутаты на сайте Дмитрия Гудкова

Так как муниципальные выборы проходят ровно за год до выборов мэра, то потенциальным кандидатам в мэры логично готовиться к кампании уже сейчас. Пока, правда, кроме Гудкова этого никто не делает. Своих сторонников Дмитрий Гудков призвал регистрироваться у себя на сайте и он обещал, что займется их выдвижением в различных районах столицы.

Самым простым способом выдвинуть сторонников Гудкова на выборах казалось договориться с «Яблоком», идеологических разногласий между Гудковым и одной из старейших партий страны не слишком много. Однако, все оказалось не так просто.

Максим Кац, который после поражения на выборах в Мосгордуму решил больше не выдвигаться на выборах, направил свою активность в другое русло. Он сам вступил в партию «Яблоко» и призвал своих сторонников последовать за ним. Смысл этого поступка в том, чтобы кардинально изменить баланс в столичном отделении «Яблока» и, фактически, захватить там власть: Кац и не скрывал, что хотел бы возглавить московское «Яблоко» вместо Сергея Митрохина.

Максим Кац сообщает о вступлении в партию "Яблоко" Скриншот видео

Самому Кацу вступить в «Яблоко» удалось, но статус сотен его сторонников оказался в подвешенном состоянии: руководство столичного отделения, что логично, препятствовало вступлению новых членов. Кац попытался вывести вопрос на уровень федерального руководства партии, но проблему решено было заморозить до сентября 2017 года, как раз чтобы спокойно провести муниципальную кампанию.

Как бы то ни было, договориться все-таки удалось. «Яблоко» выдвинуло выдвинуло 931 кандидата, из них 713 зарегистрированы через сайт Гудкова, это 76%. Отказов практически не было — только в случае «перебора» количества кандидатов. В следующую среду будет еще один региональный совет, где будут рассмотрены районы, по которым пока принять решение не удалось — их всего шесть.

Теперь муниципальным депутатам предстоит сложная работа: сначала необходимо зарегистрироваться в избиркомах, собрать необходимые для выдвижения подписи, провести агитационную кампанию, проконтролировать ход голосования. На все это нужно будет собирать деньги — для каждого конкретного кандидата требуется не очень много, это, как правило, вопрос нескольких десятков тысяч рублей, но на всю кампанию потребуется много миллионов. Максим Кац, который руководит штабом муниципальной кампании Гудкова, обещает помогать кандидатам, но от него зависит далеко не все.

Приоритетная задача команды Гудкова — провести двоих депутатов в каждом районе, вторая цель — получить большинство в 10–15 районах. За победу можно будет побороться в центре, на северо-западе и юго-западе, там у кандидатов «демократического» толка всегда повышенная поддержка.