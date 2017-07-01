Программа по переходу России к цифровой экономике, которая была передана Владимиру Путину Центром стратегических разработок (ЦСР), оказалось существенно масштабнее, чем этого можно было ожидать. На «цифровую революцию» должны пойти десятки процентов ВВП, об этом в пятницу пишет «Коммерсантъ».

Программа перехода России к цифровой экономике формально является частью плана экономических реформ, которые были разработаны ЦСР для президента и переданы ему Алексеем Кудриным в конце мая. Но это не просто часть плана, это, по сути, его центральная и наиболее оригинальная часть, которая посвящена переходу к новой технологической революции в 2018–2024 годах.

ЦСР предполагает направить на «цифровую революцию» в 2018–2024 годах 185 трлн рублей, или около 30,8% ВВП в год. Это огромная цифра, примерно 40–45% бюджета государства и государственных компаний и даже их партнеров из частного сектора, и ее необходимо будет направлять в рамках проекта рывка к новому типу экономики.

Авторы доклада ЦСР констатируют, что в настоящее время основой для старта изменений в промышленности являются так называемые платформенные компании, которые предположительно будут после 2025 года центром большинства новых промышленных решений: в РФ это три компании, в Великобритании — 9, в Соединенных Штатах — 63, а в Китае — 64.

Несмотря на все проблемы, эксперты ЦСР оценивают потенциал быстрого перехода России к «цифровой экономике» достаточно высоко. Так, например, в Росси уже очень развит «цифровой» потребрынок — на одного человека в стране сейчас 2,8 подключенного к сети устройства против 2,5–2,6 в Германии и Франции. Но, обращают внимание авторы доклада, «дверь» для промышленности и других секторов в новый тип экономики «стремительно закрывается».

Офисные работники за компьютером / pixabay.com

При этом существующая модель государственного управления — крайняя централизация и большая доля государства в экономике — воспринимается как данность, эксперты ЦСР предлагают не менять ее, а воспользоваться ее преимуществами. Именно так можно будет перенаправить до трети ВВП на цели стремительной трансформации сырьевой экономики.

Предполагается, что оформить «цифровую революцию», по крайней мере ее первый этап, можно серией указов, как это было сделано в 2012 году. Также при главе государства предлагается создать два новых органа: федеральное агентство или центр по трансформации госкомпаний и президентскую комиссию по переходу к цифровой экономике. План предполагает подчинение деятельности госкомпаний и госкорпораций целям «цифрового перехода» под давлением «президентской ветви власти», а также через приватизацию и вовлечение их в создаваемые технологические консорциумы.

Ученый за настройкой оборудования / pixabay.com

Если программа будет реализована, то в структуре правительства будет создана группа специализированных научно-технологических агентств. Российская академия наук будет преобразована в институт развития, также будут созданы целевые фонды и специальные институты по поддержке высокорисковых разработок и исследований.

Для получения финансирования предлагается выпускать «инфраструктурные облигации» — хотя основная доля инвестиций, по идее ЦСР, должна быть частной.