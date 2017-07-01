Пятеро чекистов, двое из которых представляют столичное управление ФСБ и трое — балашихинское, были задержаны своими коллегами из центрального аппарата. Все они подогреваются в коррупционных преступлениях. В частности, по данным «Коммерсанта», который ссылается на собственные источники в ведомстве, заместителя начальника 7-го межрайонного управления по Москве Алексея Круглова и оперативника Романа Надеждина военные следователи из 51-го ВСО Следственного комитета России подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а начальника управления ФСБ по Балашихе Дениса Семенова, оперативников Алексея Винокурова и Артура Юсуфова — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Речь идет о вымогательстве взятки у руководства крупного научно-исследовательского института в городе Железнодорожном. По версии следствия, чекисты могли требовать деньги у директора НИТИ имени П.И. Снегирева. «Предприятие 75 лет является одним из ведущих в стране разработчиков взрывателей для боеприпасов», — сообщает РБК. В свою очередь, «Российская газета» напоминает, что разработчики НИТИ принимали участие в разработке комплекта гранатометного вооружения нового поколения и были награждены за это правительственными премиями в 2015 году.

Как предварительно смогли установить следователи, сотрудники ФСБ пришли с проверкой в институт, и нашли нарушения по линии отдела кадров. В частности, оказалось, что в НИТИ имени Снегирева были трудоустроены «мертвые души» — те, кто числились в штате, получали зарплату, но фактически работу не выполняли. Согласно действующему российскому законодательству, подобные нарушения трактуют как превышение должностных полномочий, мошенничество, растрата, служебный подлог (статьи УК РФ 285, 159, 160, 292).

Во время беседы с директором института Игорем Григорьевым чекисты напомнили ему об уголовной ответственности, намекнув, что могут и не начать расследование, если должностное лицо расплатится с ними. По данным «Коммерсанта», они требовали от Григорьева по несколько миллионов рублей за каждую «мертвую душу». Однако тот предпочел сдаться и пожаловаться на нечистых на руку сотрудников спецслужбы в ФСБ. В итоге и торг директора НИТИ о сумме взятки, и ее передача проходили под надзором ФСБ. Григорьеву даже удалось договориться до скидки — всего он принес на встречу с полковником Кругловым три миллиона рублей, из которых один был муляжом, а два — настоящими купюрами. Передача состоялась в одном из заведений сети McDonald's, там чекисты и задержали своего коллегу. Сейчас он, а также начальник балашихинского управления ФСБ Денис Семенов вместе с подчиненным Артуром Юсуфовым находятся в СИЗО. Суд принял решение арестовать их на два месяца, начиная с сегодняшнего дня. Роман Надеждин и Алексей Винокуров согласились сотрудничать со следствием, поэтому в отношении них был избрана более мягкая мера пресечения — они проведут остаток лета под домашним арестом.

По информации газеты, задержание пятерых чекистов, замешанных во взяточничестве, может быть только началом целой кампании по борьбе с коррупционерами в рядах столичного управления ФСБ. Еще в мае стало известно о задержании сотрудника московского УФСБ России Станислава Гольева. Тогда «Росбалт» писал о том, что он был посредником в передаче взятки в размере 100 тысяч долларов от одного из учреждений культуры Москвы. Его также арестовали на два месяца, причем у кого именно он вымогал взятку, равно как и для кого, не озвучивалось, на чем акцентировал внимание его адвокаты.