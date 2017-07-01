На этой неделе состоялся первый визит президента Южной Кореи Мун Чже Ина в США со времени его избрания на пост президента в мае этого года. В Вашингтоне он успел провести встречу с хозяином Белого дома Дональдом Трапом, пообедать с президентской четой и сделать заявление, которое касается отношений страны с КНДР.

Cвой комментарий по итогам встречи Мун Чже Ин посвятил возможному началу диалога с этим государством. Вернее, условиям, по которым он может быть начат. «Например, мы можем начать диалог с Северной Кореей, когда она пообещает прекратить ядерные и баллистические провокации. Или, например, верными условием для диалога может стать освобождение КНДР трех удерживаемых там американцев», — приводит слова президента Южной Кореи РИА Новости.

Слова президента Мун Чже Ина можно воспринять как некий реверанс в сторону США. Только на прошлой неделе разразился скандал, когда стало известно, что в штатах умер студент Отто Уормбир, которого северо-корейские власти отпустили из-под стражи. Юноша был помещен в тюрьму в марте 2016-го на 15 лет по приговору суда за попытку украсть агитплакат из отеля, где он останавливался на время путешествия в КНДР. Правда, амнистия, которую власти страны объявили актом гуманизма, была своеобразной — молодой человек к моменту его доставки на родину был уже долгое время в искусственной коме, напоминает BBC.

Позиция США и Южной Кореи по поводу ядерных испытаний, которые все чаще стали проводить в КНДР, неоднократно высказывались. А условия Мун Чже Ина повторяют, хоть и в менее ультимативной форме, заявление президента Дональда Трампа, который подчеркнул, что новые запуски повлекут ответ. «Эра стратегического терпения с северокорейским режимом провалилась. Честно говоря, это терпение кончилось», — подчеркнул вчера Трамп.

Это может свидетельствовать еще и о том, что президенты двух стран могли прийти к пониманию по поводу планов США разместить системы ПРО на территории Южной Кореи. С момента избрания Мун Чже Ин старался не комментировать этот проект американцев. Как напоминает «Голос Америки», он ограничивался заявлениями о том, что у властей страны есть «технические и политические вопросы» к партнерам из США. И не исключено, что тон заявлений после переговоров с Трампом связан с тем, что этих вопросов больше нет.

К слову, ядерных испытаний Северная Корея за последний месяц не проводила ни разу, однако множество запусков ракет были сделаны весной. В частности, два прошли в мае. При этом все ракеты летели в сторону Японского моря. При этом ранее в интервью BBC бывший посол КНДР в Лондоне Тхэ Ен Хо заявил, что надо быть начеку. «У Северной Кореи пока нет действующего ядерного оружия, но она над этим активно работает, и если Ким Чен Ына загонят в угол, он не побоится нажать на ядерную кнопку», — сказал он. Также ранее ЦТАК приводило слова Ким Чен Ына, который пообещал покрыть всю КНДР ПВО, «как лесом». «Это лишит врагов иллюзии об их господстве в воздухе», — цитировало его агентство.

Напомним, что Северная и Южная Корея формально находятся в состоянии войны уже несколько десятилетий. Активные боевые действия между странами не ведутся с 1953 года, когда было подписано соглашение о перемирии, но не мирный договор. Также не свидетельствует о потеплении отношений между двумя странами то, что ранее власти КНДР вынесли заочный смертный приговор бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Она, по мнению северокорейских разведчиков пыталась организовать покушение на Ким Чен Ына в 2015 году, о чем писало Центральное телеграфное агентство Кореи.