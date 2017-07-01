Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
1 июля 2017, суббота, 15:43
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Семья из Китая съехала в кювет на тюменской трассе
Под Тобольском идут сражения. Открылось «Абалакское поле»
Снова IKEA, Мост влюбленных и не только: ТОП-5 новостей недвижимости в июне
Медведев простился с Гельмутом Колем
#Общество
Установлен мировой рекорд по сексу с девушками
СБУ обвинила спецслужбы РФ в причастности к атаке вируса Petya.A
Авария в Тюменской области: двое погибли, врезавшись в остановку и столб
14 футбольных сборных на ЧМ-2018 хотели бы базироваться в Сочи
Лето. Самое время устроиться на работу
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
01 июля 2017, 15:01
Елена Сычева

Последнее корейское предупреждение

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
news.rthk.hk

На этой неделе состоялся первый визит президента Южной Кореи Мун Чже Ина в США со времени его избрания на пост президента в мае этого года. В Вашингтоне он успел провести встречу с хозяином Белого дома Дональдом Трапом, пообедать с президентской четой и сделать заявление, которое касается отношений страны с КНДР.

Cвой комментарий по итогам встречи Мун Чже Ин посвятил возможному началу диалога с этим государством. Вернее, условиям, по которым он может быть начат. «Например, мы можем начать диалог с Северной Кореей, когда она пообещает прекратить ядерные и баллистические провокации. Или, например, верными условием для диалога может стать освобождение КНДР трех удерживаемых там американцев», — приводит слова президента Южной Кореи РИА Новости

Слова президента Мун Чже Ина можно воспринять как некий реверанс в сторону США. Только на прошлой неделе разразился скандал, когда стало известно, что в штатах умер студент Отто Уормбир, которого северо-корейские власти отпустили из-под стражи. Юноша был помещен в тюрьму в марте 2016-го на 15 лет по приговору суда за попытку украсть агитплакат из отеля, где он останавливался на время путешествия в КНДР. Правда, амнистия, которую власти страны объявили актом гуманизма, была своеобразной — молодой человек к моменту его доставки на родину был уже долгое время в искусственной коме, напоминает BBC.  

Позиция США и Южной Кореи по поводу ядерных испытаний, которые все чаще стали проводить в КНДР, неоднократно высказывались. А условия Мун Чже Ина повторяют, хоть и в менее ультимативной форме, заявление президента Дональда Трампа, который подчеркнул, что новые запуски повлекут ответ. «Эра стратегического терпения с северокорейским режимом провалилась. Честно говоря, это терпение кончилось», — подчеркнул вчера Трамп. 

Это может свидетельствовать еще и о том, что президенты двух стран могли прийти к пониманию по поводу планов США разместить системы ПРО на территории Южной Кореи. С момента избрания Мун Чже Ин старался не комментировать этот проект американцев. Как напоминает «Голос Америки», он ограничивался заявлениями о том, что у властей страны есть «технические и политические вопросы» к партнерам из США. И не исключено, что тон заявлений после переговоров с Трампом связан с тем, что этих вопросов больше нет. 

К слову, ядерных испытаний Северная Корея за последний месяц не проводила ни разу, однако множество запусков ракет были сделаны весной. В частности, два прошли в мае. При этом все ракеты летели в сторону Японского моря. При этом ранее в интервью BBC бывший посол КНДР в Лондоне Тхэ Ен Хо заявил, что надо быть начеку. «У Северной Кореи пока нет действующего ядерного оружия, но она над этим активно работает, и если Ким Чен Ына загонят в угол, он не побоится нажать на ядерную кнопку», — сказал он. Также ранее ЦТАК приводило слова Ким Чен Ына, который пообещал покрыть всю КНДР ПВО, «как лесом». «Это лишит врагов иллюзии об их господстве в воздухе», — цитировало его агентство.

Напомним, что Северная и Южная Корея формально находятся в состоянии войны уже несколько десятилетий. Активные боевые действия между странами не ведутся с 1953 года, когда было подписано соглашение о перемирии, но не мирный договор. Также не свидетельствует о потеплении отношений между двумя странами то, что ранее власти КНДР вынесли заочный смертный приговор бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Она, по мнению северокорейских разведчиков пыталась организовать покушение на Ким Чен Ына в 2015 году, о чем писало Центральное телеграфное агентство Кореи

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Ураган в Москве
Более 20 человек пострадали из-за непогоды в Центральной России
Зарплата
МРОТ в России вырос на 300 рублей
Взломанный компьютер
СБУ обвинила спецслужбы РФ в распространении вируса Petya
Санкционный продукт
Путин продлил ответные санкции против стран Евросоюза
Купол Бундестага
Парламент Германии одобрил однополые браки
14:46 В США 17 человек ранены при стрельбе в ночном клубе
14:25 В Италии арестован предполагаемый убийца фоторепортера в Донбассе
13:49 Более 20 человек пострадали из-за непогоды в Центральной России
13:22 СБУ обвинила спецслужбы РФ в распространении вируса Petya
12:48 Медведев почтил память бывшего канцлера Германии Гельмута Коля

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Иосиф Шкловский
Мемория. Иосиф Шкловский
1 июля 1916 года родился Иосиф Шкловский, астроном
12:22 Диего Марадона назвал Путина своим кумиром
11:50 В Раде призвали привести войска в боевую готовность в ответ на учения «Запад-2017»
11:28 Более 12 тысяч человек остались без света из-за грозы
10:57 Лионель Месси женился
10:27 Число пострадавших от урагана в Москве выросло до 16
10:12 Белый дом опубликовал информацию о зарплатах в администрации Трампа
10:02 Пятеро офицеров ФСБ арестованы по подозрению во взятке
09:51 Президент Южной Кореи назвал условия для начала диалога с КНДР
09:45 Американское издание написало статью о Трампе из трех слов
09:23 В аэропортах Москвы задержаны 450 авиарейсов из-за непогоды
09:15 МРОТ в России вырос на 300 рублей
30.06 20:55 Марадона заявил о готовности возглавить сборную России по футболу
30.06 20:42 В Москве за шесть часов выпало 70% месячной нормы осадков
30.06 20:20 Лукашенко поддержал отмену роуминга между Россией и Белоруссией
30.06 20:15 Марин Ле Пен предъявлены обвинения по делу о фиктивных рабочих местах
30.06 19:57 Путин и Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Сирии
30.06 19:56 Двое «заблудившихся» на Украине российских пограничников арестованы
30.06 19:48 Трамп заявил об окончании «эры терпения» в отношениях с КНДР
30.06 19:37 В ПАСЕ официально инициировали отставку президента ассамблеи
30.06 19:15 Миллер сообщил о взыскании с «Нафтогаза» 1,7 млрд долларов в пользу «Газпрома»
30.06 18:52 Россию поставили на четвертое место в мире по объему теневой экономики
30.06 18:32 В сирийской армии заявили о полном освобождении провинции Алеппо от боевиков ИГ
30.06 18:10 «Спартак» разорвал соглашение с попавшим под санкции США спонсором
30.06 17:57 Израиль вновь атаковал сирийские позиции после обстрела Голанских высот
30.06 17:31 Дуров призвал пользователей Telegram установить «инструмент для борьбы с цензурой»
30.06 17:15 В столичном регионе 4,4 тысячи человек остались без электричества из-за непогоды
30.06 16:56 Госдума рассмотрит законопроект о регулировании работы агрегаторов такси
30.06 16:42 При грозе в Московском регионе три человека погибли и пятеро пострадали
30.06 16:29 Путин продлил ответные санкции против стран Евросоюза
30.06 16:17 Озвучен предварительный текст присяги для вступления в гражданство РФ
30.06 16:04 Австралийские палеонтологи исследуют содержимое желудка динозавра
30.06 16:02 Правительство может сократить расходы на Арктику в 17 раз
30.06 15:37 Защита обжаловала приговор участникам группировки Тесака
30.06 15:15 На 1 июня в центральном регионе объявлен «желтый» уровень опасности
30.06 15:10 Суды встали на сторону регистраторов в спорах с АО
30.06 15:05 Украина объявила о задержании двух «заблудившихся» российских пограничников
30.06 14:54 В МИДе Украины допустили полный запрет въезда россиян
30.06 14:39 Акинфеева признали лучшим игроком сборной РФ на Кубке конфедераций
30.06 14:13 В Крыму из-за аварии частично отключились интернет и сотовая связь
30.06 13:58 Минфин не заложил повышение налогов и пенсионную реформу в бюджет до 2020 года
30.06 13:50 Силуанов объявил о решении объединить Резервный фонд с ФНБ
30.06 13:46 Популярность Гарри Поттера угрожает индонезийским совам
30.06 13:38 «Межтопэнергобанк» из топ-100 временно прекратил обслуживание клиентов
30.06 13:24 Invitro приостановила прием анализов после кибератаки
30.06 13:11 В Москве арестован второй подозреваемый в нападении на полицейских на акции 12 июня
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.