Небо обрушилось

30 июня на Москву и область обрушился ураган. За несколько часов в столице выпала половина месячной нормы осадков. «Тропический» ливень сопровождался крупным градом, грозой и сильным ветром.

В Московском регионе два человека погибли от удара молнии. Из-за различных травм были госпитализированы 22 человека. Также из-за ненастья более 4,5 тысяч человек в Москве и Подмосковье временно остались без электричества.

В Гидрометцентре РФ сообщили, что 30 июня в Центрально России был побит погодный рекорд. Этот день стал самым «мокрым» за всю историю наблюдений в столице: метеостанция на ВДНХ зафиксировала 65 мм осадков. Прежний рекорд принадлежал 1991 году.

Метеорологи оценили прошедший дождь как «очень сильный». В последний раз подобное явление отмечалось в августе прошлого года, тогда выпало 88 мм осадков, но за более длительный период, тогда как в этот раз все случилось буквально за пару часов.

СМИ также сообщили об ударе молнии по трем самолетам при посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Это произошло в пятницу в период с 15:00 до 17:00, который «совпал с так называемым вторым зарядом обрушившегося на Москву шквала».

Об ударах молнии сообщили экипажи двух самолетов Airbus во время посадки на высоте 3–4 тысяч метров, лайнеры направлялись из Пхукета и Владивостока в Москву. О поражении молнией также сообщил экипаж Boeing, который выполнял рейс из Благовещенска. В результате инцидентов никто не пострадал, все самолеты приземлились благополучно.

Прошли испытание

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные улицы после проведенной реконструкции прошли испытание штормом и ливнями. «Сегодня закончена реконструкция на Якиманской набережной, в Голутвинском переулке, также закончены работы на Новой площади. Из-за шторма и тропических ливней московские улицы прошли испытание. Там, где были проведены реконструкции, никаких особых проблем не было», — цитирует РИА Новости мэра.

Собянин также отметил, что даже при ливнях и плохой погоде работа будет продолжаться по графику.

Ураганный ветер повалил 1200 деревьев. До понедельника все последствия непогоды будут устранены — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 июля 2017 г.

Природное ненастье затронуло жителей и других областей Центральной России. Так, в Орле, в ночь на 1 июля ураган повредил кровлю десяти домов. При этом значительные разрушения получили два двухэтажных многоквартирных дома. В городе было повалено 47 деревьев. Упали четыре опоры уличного освещения. Восемь деревьев свалились на линии электропередач. Обошлось без пострадавших. Погибших и раненых нет.

Штормовой фронт продолжает свое движение на восток. 1 июля гроза оставила без света десятки тысяч барнаульцев. Из-за непогоды было выведено спецоборудование на ТЭЦ-3. В результате без электричества остались около 40 тысяч человек. Жители Барнаула в соцсетях рассказывают, что ураганный ветер переломал деревья, а небо стало черным.

Усиление ожидается

Вечером в субботу столичное управление МЧС распространило предупреждение о том, что в Москве до 19:00 ожидается гроза с усилением юго-западного ветра до 12-17 м/с. Сообщение появилось в официальном Twitter ведомства.

В ближайшие дни, по данным метеорологов, погода по-прежнему останется неустойчивой: снова пройдут грозы, наподобие той, о которой предупреждает МЧС, но при этом будет тепло.

Напомним, что в конце мая на Москву обрушился самый мощный и разрушительный за последние сто лет ураган. В результате разгула стихии, по данным «Интерфакса», 16 человек погибли и пятеро пострадали.