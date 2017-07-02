Поворот не туда

В ночь на 2 июля недалеко от города Заинск столкнулись бензовоз и пассажирский автобус, погибли 14 человек. По версии следствия, авария могла произойти из-за того, что водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика. ДТП привлекло внимание Следственного комитета и Министерства транспорта.

Авария произошла около 00:40 в девяти километрах от Заинска. Автобус, следовавший из Самары в Ижевск, столкнулся с бензовозом, опрокинулся и загорелся. Из 28 человек, находившихся в автобусе, 14 погибли, еще 14 получили травмы – из них двенадцати потребовалась госпитализация.

Причина ДТП устанавливается. Помимо версии о том, что водителя автобуса ослепило фарами грузовика, рассматриваются и другие: к примеру, что водитель заснул за рулем или не справился с управлением при попытке совершить обгон.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела: об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ) и по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование взял под контроль центральный аппарат СКР.

В рамках расследования задержаны оба водителя, а также генеральный директор АО «Евразийская корпорация автовокзалов» (ЕКА), которому принадлежал автобус. Министр транспорта РФ Максим Соколов дал поручение Ространснадзору провести внеплановую проверку ЕКА: «Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил Ространснадзору провести внеплановую проверку самарского автопредприятия ПАО "Единая корпорация автовокзалов" в связи с крупным ДТП в Татарстане».

Это поручение было дано по итогам телефонных переговоров главы Минтранса с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, и.о. главы Удмуртии Александром Бречаловым, губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным и губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым.

Минниханов, между тем, подписал указ об объявлении в Татарстане дня траура по жертвам ДТП. На территории региона будут приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия. Семьям погибших в ДТП глава Татарстана пообещал единовременную материальную помощь в размере 1 млн рублей.