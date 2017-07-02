Член Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиева поговорила с Зауром Дудаевым, которого присяжные признали виновным в убийстве Немцова. Телеканал «Дождь» опубликовал расшифровку его монолога. «Меня держат ни за что. Привезли избитым в Лефортово. Меня били током, пытали — в протоколе сказано, что задержали 5-го, а доставили 7-го марта, как вы думаете, где я был два дня? Я верю в Аллаха, все, что происходит, это наказание, может, я нагрешил слишком. Может, мне нужно было коров пасти, а не 11 лет по лесам бегать, Россию защищать. Тут сидишь за самое громкое преступление, которое не совершал, присяжные вынесли вердикт. Их продавили, а всех, кто что-то понимал, удалили. А власти Чечни почему меня должны защищать, Кадыров, Делимханов, Геремеев — я с ними не общался, не имею к ним никакого отношения. Геремеев он такой же офицер, незадолго до меня уволился. А Кадыров, почему он должен был меня защищать? Да, я служил в батальоне «Север», но наградил Орденом мужества меня не он, а президент России. Но чеченские власти могли бы прийти в суд и сказать, что меня не отправляли, но статус, наверное, не позволил. Поймите, я офицер, я не идиот совершать это преступление прямо напротив Кремля. Я был военным, но на момент задержания уже уволился. Я писал заявления в прокуратуру, уполномоченному по правам человека, чтобы разбирательство было справедливым, но ничего невозможно добиться, письма возвращаются моему же следователю», — сказал Дадаев.

Ранее, напомним, он давал признательные показания. В апреле этого года «Коммерсант» опубликовал видео первого допроса бывшего бойца «Севера». «Не в упор, метров пять когда осталось, до пяти, как раз по случайности проезжала мусороуборочная машина. Вот я как раз, когда она с нами сравнялась, тогда произвел выстрел. Шесть выстрелов в общем», — цитирует его издание. Правда, позднее от показаний Дадаев отказался.

На следующей неделе, 4 июля, состоится еще одно заседание по делу, на котором представители прокуратуры будут запрашивать сроки наказания для обвиняемых, им может грозить пожизненное. Однако дочь Немцова Жанна недовольна сложившейся ситуацией, пишет «Новая». «Адвокаты семьи убитого политика считают, что заказчиком убийства стал бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев, родственник сенатора Султана Геремеева и депутата Госдумы Адама Делимханова. Мухудинов, которого следствие считает организатором преступления, работал водителем Геремеева и его помощником. Через день после убийства Немцова, 1 марта, Геремеев вместе с Дадаевым улетел в Грозный. Однако, несмотря на все это, он так и не был допрошен даже как свидетель. После ходатайства адвокатов судья согласился направить ему повестку, но в суд Геремеев так и не явился», — пишет газета.

Недовольны расследованием и судом и политические сторонники Бориса Немцова, которые уверены, что наказания по всей строгости закона не понесут даже исполнители. «После приговора по делу Немцова проходит некоторое время. Чеченские силовики возбуждают против осужденных убийц новое уголовное дело по какому-нибудь вымышленному давнему эпизоду. По закону, дело это должно расследоваться по месту совершения преступления. Кадыровцев сажают в поезд и этапируют в Грозный. Как только бандиты пересекут границу чеченской республики, для российских силовиков они будут недоступны. За примером далеко ходить не надо: один из организаторов убийства Геремеев не оказался по судом лишь потому, что успел добежать до Чечни (в отличие от Дадаева и Губашева). Попытки следователей доставить Геремеева на допрос в Москву уперлись в вооруженную охрану Кадырова, которая их просто не пропустила», — прокомментировал решение присяжных политик, соратник убитого Бориса Немцова Илья Яшин в своем аккаунте в Facebook. Также он заявил, что близкие Немцова не считают убийство раскрытым, пока не найдены и не осуждены заказчики и организаторы преступления.

Впрочем, в СК также сообщили, что расследование дела продолжится и после того, как будет вынесен окончательный вердикт в отношении исполнителей. «Расследование уголовного дела против предполагаемого заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова и его сообщников продолжается», — заявила «России 24» официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.