С 1 июля 2017 года россияне будут больше платить за услуги ЖКХ. Традиционное летнее повышение цен в этой сфере связано с ростом инфляции. «Установленный порог в 4% — это некий баланс, направленный на защиту населения и поддержку развития инфраструктуры», — цитирует министерство строительства и ЖКХ РФ «Газета.Ru».

Между тем, некоторые эксперты уверены, что рост тарифов никак не связан с местными требованиями к инфраструктуре и ее обновлению. «Все наше тарифное регулирование не имеет никакого отношения к экономическим расчетам и решению задач по повышению качества услуг. Логика простейшая. С кого можно взять побольше, например, с москвичей и питерцев, для тех и повышают», — сказала РИА Новости исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Интересно, что ранее министерство экономического развития РФ опубликовало аналитические данные, согласно которым 56 регионов страны неэффективно используют деньги, которые получают на развитие сферы ЖКХ из бюджета страны. «Известия», изучившие документ, пришли к выводу, что хуже всех с этим справляются Республика Коми и Архангельская область, а лучше всех — Чувашская республика, Белгородская и Тульская области, а также Севастополь. В Москве и Санкт-Петербурге качество услуг в сфере ЖКХ и состояние инфраструктуры было признано хорошим.

Действительно, в регионах рост будет разным. Например, в Москве он составит 6,7%, в Санкт-Петербурге и Якутске — 6%, Новосибирске — 4%, а в Северной Осетии — 2,5%. Ситуации, когда на местах тарифы завышают больше установленной законом планки, в настоящее время случаются довольно редко. Но все же иногда в отдельных городах такое происходит. «За последние годы размеры необоснованных завышений тарифов ЖКХ в отдельных муниципалитетах составляют в среднем от 1% до 5% сверх установленной правительством РФ ежегодной индексации, ограниченной уровнем инфляции», — пояснил пресс-службе «Единой России» первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищно-коммунальной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Он также подчеркнул, что в регионах будут работать «Школы грамотного потребителя», которые наряду с госжилинспекциями, управлениями Роспотребнадзора и прокуратуры проконтролируют рост цен в этой сфере.

Причем по отдельности разные виды услуг могут стать еще дороже. И это вполне законно. «Учитывается не плата за ту или иную услугу отдельно, а совокупный платеж за коммунальные услуги, вот он в среднем должен увеличиться не более чем на утвержденный процент», — пояснил «Комсомольской правде» заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов.

Многие россияне называют именно рост цен в сфере ЖКХ одной из главных социально-экономических проблем в стране. Не спасает даже то, что государство помогает гражданам оплачивать «коммуналку». Так, по данным «Газеты. Ru», в 2016-м государственная казна потратила почти 69 миллиардов рублей на субсидии тем, для кого оплата квитанции за услуги ЖКХ становится слишком обременительной. Напомним, если совокупный платеж за жилищно-коммунальные услуги составляет 22% или выше от всех доходов семьи (или человека, если он живет один), то уже можно претендовать на помощь государства. В прошлом году средний размер ежемесячной субсидии составил 1372 рубля — зимой, когда приходится платить за отопление, эта цифра больше, а летом, соответственно, может быть меньше.

При этом, согласно прогнозам экспертов, рост цен в сфере ЖКХ будет еще больше после выборов президента России в 2018 году.