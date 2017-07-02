Согласно новому исследованию, почти все современные породы лошадей восходят к двум линиям ближневосточных лошадей, завезенных в Европу около 700 лет назад.

Современные ученые считают, что лошади были одомашнены около 4000 года до н. э. жителями степей Евразии. Поскольку существует довольно много пород лошадей, среди исследователей была довольно длительная дискуссия о том, восходят ли они все к одному предку и разделились между собой в результате отбора, или же разные группы пород возникли из-за приручения разных видов или подвидов диких лошадей.

Авторами теории множественного происхождения пород лошади были шотландский зоолог Джеймс Эварт (1851 – 1933) и немецкий Йохан Ульрих Дюрст (1876 – 1950). Эварт и Дюрст считали, что у домашних лошадей было три предка: «лесная лошадь» (Equus caballus germanicus), дикая азиатская лошадь, современным потомком которой является лошадь Пржевальского (Equus caballus przewalskii), и тарпан (Equus caballus gmelini). Позднее специалист по коневодству Элвин Эдвардс добавил к ним четвертого предка – гипотетическую «тундровую лошадь», которую считал родоначальником якутской породы.

В послевоенные годы группа гиппологов предложила выделить среди диких предков домашней лошади четыре типа лошадей по телосложению и физическим качествам, не присваивая им ранг видов или подвидов. Первый «пони-1», устойчивый к холоду и влажности, встречался на северо-западе Европы был похож на современных эксмурских пони. «Пони-2» был покрупнее и тоже устойчив к холоду. Обитал он в северных районах Евразии. К нему, по мысли авторов, восходили горный шотландский пони и норвежская порода. «Лошадь-1» из Центральной Азии, устойчивая к жаре и засухи, дала начало туркменским ахалтекинцам и португальской породе соррайя. Наконец, «лошадь-2» из Западной Азии, небольшая и тонкокостная, была предком так называемой каспийской лошади, которая считается единственным современным потомком лошадей Персидской империи Ахеменидов.

Последний вариант теории множественного происхождения лошадей предложила в 1990-е годы палеонтолог и гипполог Дэб Беннет. Согласно ее исследованиям, ранняя форма дикой лошади дала семь подвидов, из которых четыре активно участвовали в формировании домашних лошадей. Древнейший из подвидов Equus caballus mosbachensis стал основным предком латвийской и гронингенской пород, а также многих так называемых полукровных пород. Карликовый подвид Equus caballus caballus дал эксмурских и шетлендских пони, суффолькскую лошадь и породу брабансон. Адаптированный к пустынному климату восточный подвид Equus caballus pumpelli стал родоначальником арабских лошадей, пород Иранского нагорья, марварской лошади в Индии. Наконец, к тарпану (Equus caballus gmelini) восходят вятская и гуцульская лошади, польский коник и большинство пород Монголии. Отделившаяся от тарпана лошадь Пржевальского, а также два подвида Нового Света: Equus caballus alaskae и Equus caballus laurentius, согласно Беннет, не оказали заметного влияния на домашних лошадей.

Начало активных генетических исследований скорректировало эти взгляды. Анализ ДНК показывает, что все домашние лошади происходят от сравнительно небольшого числа диких жеребцов, входивших в одну и ту же популяцию. А вот кобылы для этого использовались самые разные. Вероятно, с распространением коневодства в каждом регионе люди использовали для получения потомства местных диких кобыл. Крупное исследование, проведенное в 2012 году, в ходе которого были секвенированы геномы 300 лошадей различных пород, а также учтены данные предыдущих исследований по митохондриальной и Y-хромосомной ДНК и свидетельство археологических источников, привело авторов к выводу, что лошади были первоначально одомашнены в западной части евразийских степей. Впоследствии, как уже говорилось, домашняя популяция неоднократно пополнялась генами от диких кобыл из самых разных регионов. Возможно, независимый центр приручения лошади существовал на Пиренейском полуострове, но это предположение пока не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Однако по-прежнему многие неизвестно об истории конкретных пород лошадей, поэтому генетические исследования лошади продолжаются. Изучение истории лошадей облегчается наличием племенных книг, которые конезаводчики вели на протяжении многих поколений. Но такая практика в Европе началась только в 1700-х годах, так что о более ранней истории лошадей надо судить по данным, полученным в ходе секвенирования ДНК. Нынешнее исследование проведено большой группой ученых из Австрии, Швейцарии, Германии, Швеции и США, которую возглавила Барбара Валлнер (Barbara Wallner) из Университета ветеринарной медицины в Вене. Результаты их работы опубликованы в журнале Current Biology.

Валлнер и ее коллеги сочетали изучение старых племенных книг с генетическим методом. Авторы работы описали десятки вариаций сегмента Y-хромосомы у 52 современных жеребцов, принадлежащих к 21 различной породе. Поскольку эти мутации содержатся в Y-хромосоме, они наследуются всем мужским потомством жеребца, позволяя проследить, какие кони от какого предка происходят.

Предположив, что новое поколение лошадей появляется в среднем за семь лет, и основываясь на скорости мутаций, Валлернер и ее коллеги определили, что самый последний общий предок 18 современных пород жил около 700 лет назад. Родство с остальными трех оставшихся пород оказалось более отдаленным. К этим трем породам относятся шетлендский пони, норвежская фиордская и исландская лошади.

На втором этапе исследования группа ученых включила в рассмотрения 363 жеребцов, представляющих 57 современных пород (то есть одной пятой всех признанных современных пород лошадей), получив в итоге обширную схему Y-хромосомных линий. Оказалось, что почти все современные лошади восходят к двум линиям азиатского происхождения. Одна из них – арабские лошади, родина которых Аравия. Вторая – ныне исчезнувшие древние туркменские лошади. Самыми близкими из современными потомками, сохранившими многие их внешние признаки, являются современные породы лошадей Туркменистана: ахалтекинская, йомудская, гокланская и нохурлийская.

В течение сотен лет европейские коннозаводчики отмечали, что жеребцы арабские и туркменские дают потомство с высокими качествами, поэтому они неоднократно использовали этих лошадей для улучшения местных пород, пока эти две линии не стали практически повсеместными. Сегодня они образуют патрилинейную основу почти каждой современной породы лошадей.

Для многих пород их происхождение от арабских и туркменских истоков и так было известно. Таковы, например, английская чистокровная верховая лошадь и орловский рысак. Для выведения последней породы граф Алексей Орлов специально закупал в Османской империи племенных жеребцов, а непосредственным родоначальником ее считается арабский жеребец Сметанка, купленный у турецкого султана. Для других же пород наличие арабских и/или туркменских (ахалтекинских) кровей оказалось сюрпризом для ученых и для специалистов по коневодству. К таким породам относятся, например, липпицианская лошадь (выведена в словенском поселке Липица на границе с Италией) или фрайбергер (порода из округа Франш-Монтань в швейцарском кантоне Юра).