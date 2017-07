Самая короткая заметка вышла на этой неделе в The New York Post. «Stop. Just stop (Остановись. Просто остановись, — перевод ред.)», — говорится в ней. Материал, опубликованный в издании, посвящен президенту США Дональду Трампу, который начал очередной виток войны с американскими СМИ с оскорбительного твита в адрес работников телеканала MSNBC.

«Слышал, что в программе с жалкими рейтингами Morning Joe плохо обо мне говорят (хотя я ее уже давно не смотрел). Тогда почему ее ведущие — сумасшедшая Мика с низким IQ и псих Джо — приехали ко мне на курорт Мар-а-Лаго на три дня накануне Нового года и умоляли о встрече со мной? У нее была кровь на лице после "пластики". Но я отказал им», — написал в своем аккаунте в твиттере Трамп.

Интересно, что критике подверглись сотрудники «Морнинг Джо» и на страницах газеты «Нэшнл энкуайрер», которую называют близкой к республиканцам. В частности, издание написало, что Джо Скарборо и Мика Брзезински тайно обручились, а когда информация просочилась, якобы оказывали давление на республиканцев-конгрессменов, чтобы материал не был опубликован. Впрочем, даже представители Республиканской партии оказались недовольны заявлениями Трампа, а трое женщин-сенаторов от партии, которую представляет президент, уже высказались с критикой по поводу сексистских высказываний миллиардера. Причем, как напоминает Russia Today, голоса трех республиканок пригодились бы Трампу для того, чтобы продвинуть проект закона о здравоохранении, который Белый дом продвигает вместо Obamacare.

На стороне Трампа, кроме некоторых газетчиков, его супруга Мелания и пресс-секретарь президента США Сара Хакаби-Сандерс. «Президент просто отвечает на оскорбления, он не позволит либеральной прессе себя позорить», — приводит слова представительницы Белого дома ТАСС.

Кроме «Морнинг Джо» президент США также имеет испорченные отношения с CNN, недавно он прокомментировал увольнения журналистов с телеканала. Напомним, им был дан расчет за публикацию непроверенных материалов, в которых они ссылались на собственные источники, утверждавшие, что кампанию Трампа поддерживал Кремль. Заявления об уходе пришлось написать журналисту Томасу Фрэнку и двум редакторам Эрику Лихтблау и Сексу Харрису. Оба, кстати, являются лауреатами Пулитцеровской премии. «Я невероятно счастлив, что телеканал избавляется от мусорной журналистики и фейковых новостей. Очень вовремя!» — написал в Twitter хозяин овального кабинета.

Некоторые журналисты отмечают, что поведение Трампа в отношении СМИ — это традиция для миллиардера, который демонстрировал нечто похожее еще 30-40 лет назад, когда в начале 1980-х начинающий, но амбициозный предприниматель привлекал внимание прессы. «Трамп обожает быть в центре внимания СМИ, поэтому его выпады против ее представителей, скорее всего, не проявление авторитаризма, а эффектный трюк, позволяющий ему оставаться "темой номер один" для газет и телевидения», — ранее писала The New York Times. С другой стороны, в интервью «Газете.Ru» ведущий корреспондент одного из топовых американских изданий признался, что с приходом в Белый дом тактика Трампа в отношении СМИ поменялась. «Корреспонденты, ранее работавшие в Москве, переписывались друг с другом во время пресс-конференции Трампа: "Господи, Трамп ведет себя как Путин". Особенно когда он начал спорить с Buzzfeed и назвал их "фейковыми новостями"», — рассказывал журналист изданию.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что Трамп, делая выпады в адрес СМИ, действительно просто защищается. «Если вы сегодня обратитесь к New York Times, Washington Post, посмотрите передачи CNN, вы увидите, что там нередко проходят материалы, которые можно назвать так: как нам избавиться от Дональда Трампа. Они действительно направлены на подрыв авторитета президента», — сказал «Санкт-Петербургским ведомостям» главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.