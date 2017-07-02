В Калужской области проходят масштабные торжества, посвященные Великому Стоянию на реке Угре 1480 года

1 и 2 июля в Дзержинском районе на территории Владимирского скита Калужской Свято-Успенской Тихоновой пустыни и в селе Дворцы проходит исторический праздник, посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года, сообщает пресс-служба правительства Калужской области. Именно с этим событием связано окончательное освобождение Руси от ордынского ига и, соответственно, обретение суверенитета Российским государством с центром в Москве.

Торжества в честь победного Великого стояния на Угре начались с молебна во Владимирском скиту. Службу провел архимандрит Тихон. На церемонии присутствовализаместитель губернатора области Николай Калиничев, руководители муниципалитета, представители казачества.

Выступая перед собравшимися, Николай Калиничев отметил важность и актуальность сохранения памяти о Великом стоянии на Угре. «Путь к национальному суверенитету был долог и тяжел. Финальной точкой обретения независимости стало Победное стояние на Угре. Уверен, скоро вся страна будет отмечать это событие. Как сказал Президент России Владимир Путин, обостренное чувство справедливости помогало россиянам восстанавливать страну и менять ход истории», - подчеркнул он.

На территории Владимирского скита состоялась торжественная церемония приведения к присяге казаков, награждение их региональными наградами.

В этот же день в Дзержинском районе состоялась военно-историческая реконструкция Великого стояния на Угре. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербии в РФ Славенко Терзич, митрополит Калужский и Боровский Климент, члены областного правительства, творческие и фольклорные коллективы, российские военно-исторические клубы.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

Перед началом праздника прозвучал гимн Великому стоянию на Угре в исполнении солиста хора Московского Сретенского монастыря Эльдара Нурмухаметова. Это произведение стало и гимном Дзержинского района, на территории которого прошли основные праздничные мероприятия.

Приветствуя многочисленных участников и гостей праздника, Анатолий Артамонов подчеркнул, что на территории Калужской области произошло много исторических событий, определивших судьбу России. Но самое значимое из них – Великое стояние на Угре. «Это событие заслуживает особой признательности потомков, как и фигура великого князя Московского Ивана III. Благодаря дипломатическому и стратегическому таланту он навсегда покончил с игом ордынских ханов, не допустив большого кровопролития. Была обретена независимость Российского государства с центром в Москве. Именно на Калужской земле, на берегах Угры произошло рождение российского суверенитета»,- отметил глава региона.

Основной частью праздничной программы стала реконструкция боя русских и ордынских войск на реке Угре в 1480 году. В масштабных баталиях приняли участие более 300 членов военно-исторических клубов.

Реконструкция боя русских и ордынских войск на реке Угре в 1480 году

В течение двух дней гости праздника увидят быт бойцов Русской рати и Большой орды, состязания воинов и конные соревнования, военную реконструкцию «Бургут», старинные аттракционы и забавы. Мастера-ремесленники проводят мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Все желающие смогут посетить музейную экспозицию и диораму П.В. Рыженко «Великое стояние на реке Угре».



Справочно:

В 1480 году в результате судьбоносного исторического события – Великого стояния на реке Угре, произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов. Была обретена независимость Российского государства с центром в Москве.

После Победы на Угре соседние страны признали Московское государство. На берегах Угры родилась держава, которая больше никогда не теряла свой суверенитет. Менялись названия страны (Московское государство, Россия, Российская империя, СССР, Российская Федерация), менялись эпохи (великая смута, петровские реформы, восстание декабристов, освободительные реформы и контрреформация, серия революций и т.д.), но, несмотря ни на что, российская государственность никогда не прерывалась.

Рождение российского суверенитета произошло на Калужской земле на берегах Угры. Именно поэтому Калужская земля – это родина российского суверенитета.Иван III, победитель хана Ахмата, является основателем независимого Русского государства.

Во многом успех Великого стояния на Угре был достигнут благодаря дипломатическому гению Ивана III Великого, который противостоял Большой Орде вместе с ханами крымских, казанских и ногайских татар, а также с вождями финно-угорских народов. Это крайне важное обстоятельство: русские вместе с другими народами нашей страны воевали не против татар, а с паразитической системой, которую представляла верхушка Большой Орды. Русское государство стало маяком для тюркских и финно-угорских народов. Их государи признали безусловный авторитет Ивана III. Благодаря Победе на Угре Россия стала великим многонациональным евразийским государством. И в этом заслуга всех народов нашей страны.