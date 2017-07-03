Топ новостей 3 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня: сегодня в Германии разбился туристический автобус, Си Цзиньпин прибыл в Москву с визитом, а СМИ узнали о «бунте» в российской сборной по футболу.

В рамках программы «Цифровая экономика» правительство предложит президенту РФ Владимиру Путину принять закон об обязательной установке российских антивирусов. Это предложение, по данным СМИ, содержится в доработанном тексте программы. Предполагается, что ко второму кварталу 2019 года на все компьютеры, ввозимые или производимые в Евразийском экономическом союзе, должны быть предустановлены отечественные антивирусы.

В правительстве хотят устанавливать на все компьютеры только отечественные антивирусыhttps://t.co/XXY1DbAGmZ pic.twitter.com/BMtTG3LPNp — Лентач (@oldLentach) 3 июля 2017 г.

Си Цзиньпин и Владимир Путин / kremlin.ru

Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. 3 июля самолет председателя КНР приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Его встречали замглавы МИД России Игорь Моргулов и послы обеих стран. В понедельник вечером Путин проведет в Москве неформальную встречу с Си Цзиньпином. Во время официальной части визита лидер Китая и глава российского государства обсудят перспективы сотрудничества и согласуют позиции по важнейшим международным вопросам.

Вертолеты на месте аварии / YouTube.com

В Баварии туристический автобус, в котором находились 48 человек, врезался в грузовик и загорелся. Спасти удалось лишь около трех десятков человек, остальные пока считаются пропавшими без вести. Множество пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В свою очередь, в правительстве Германии заявили, что пассажиры автобуса, числящиеся пропавшими без вести после ДТП в Баварии, скорее всего, погибли.

Утонувшие в озере в Чесменском районе Челябинской области уральцы принадлежали к местной армянской диаспоре и на берегу водоема отмечали выпускной одной из девочек — девятиклассницы. На пикник на берегу собрались 25 человек. Поздно вечером родственник выпускницы предложил покатать желающих на лодке. В дюралевую моторку, рассчитанную на четверых взрослых, сели девять человек, большинство из которых были детьми. Лодка отплыла от берега на 50 метров и опрокинулась на вираже. Погибли три мальчика 2, 8 и 15 лет, девочка 10 лет и тот, кто катал их на лодке. Еще двое мужчин, поплывшие с берега им на помощь, утонули, спасая остальных. Все погибшие принадлежали к двум семьям.

Д.Марадона, футбольный тренер / wikipedia.org

Президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил о желании бывшего аргентинского нападающего Диего Марадоны «пообщаться» на тему получения российского гражданства. «Давайте мы не будем забегать вперед. Такое мы не обсуждали, но, в принципе, желание пообщаться у него естьс, — цитирует ТАСС слова Мутко.

Автомобиль ГИБДД / pixabay.com

Более половины россиян считают, что Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) в целом справляется со стоящими перед ней задачами и доверяют ведомству. О своем доверии сотрудникам ГИБДД заявили 52% опрошенных россиян. При этом 43% респонденов заявили, что «скорее доверяют» дорожным полиции, а еще 9% — о том, что доверяют им «полностью». О недоверии ГИБДД заявил 41% опрошенных россиян: «совсем» не доверяют сотрудникам дорожной полиции 13%, а «скорее не доверяют» им 28%.

Футболисты сборной России вступили в открытый конфликт с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Внутри коллектива возросло количество взаимных претензий. По причине конфликта в сборную не вызываются Артем Дзюба, Василий Березуцкий и Алан Дзагоев. Близок к уходу из сборной и голкипер Игорь Акинфеев. Как утверждают СМИ, причиной конфликта стал авторитарный стиль работы Черчесова.

Позже в понедельник сборная России в своем официальном Twitter-аккаунте опровергла сообщения о конфликте внутри команды. В свою очередь, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал информацию о бунте в сборной России «бредом».

Иностранные инвесторы за последние четыре месяца вывели из акций российских предприятий более 1,6 млрд долларов, что является максимальным оттоком иностранного капитала из России за последние три с половиной года. По мнению аналитиков, бегство инвесторов связано с нереализовавшимися ожиданиями по поводу сближения США и России, а также падением цен на нефть.

Это ещё одно подтверждение тезиса властей о том, что инвестклимат в стране улучшается pic.twitter.com/kVQp9EYDwg — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 3 июля 2017 г.

Эксперты заметили максимальный за 3,5 года отток инвестиций из Россииhttps://t.co/CBVuq9BmfN pic.twitter.com/I5Ik2UX7rW — Лентач (@oldLentach) 3 июля 2017 г.

Москва. Закат / pixabay.com

В Гидрометцентре России считают, что вторая половина июля и начало августа в Москве и Московской области, вероятнее всего, будет теплой. Синоптики обещают ясные, солнечные дни с температурой 25 C и выше. Но не на все время. Кроме того, во второй половине июля — начале августа также ожидаются осадки.

По сообщениям синоптиков лета в Центральной России уже не будетhttps://t.co/OqeMUiWWoc pic.twitter.com/i3wEyqpNpg — Лентач (@oldLentach) 2 июля 2017 г.

Около полутора сотен жителей подмосковного города Клин перекрыли Ленинградское шоссе, протестуя против затянувшегося отключения горячей воды, сообщает «Эхо Москвы». Движение по федеральной трассе M10 оказалось заблокировано, автомобили отправляют в объезд. На место происшествия прибыло несколько экипажей полиции.