Эксперт: Атомной генерации отводится важная роль в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года

19 июня глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года. В базовый вариант перечня атомных электростанций, планируемых к сооружению до 2035 годы, помимо уже строящихся замещающих энергоблоков на Ленинградской, Курской, Смоленской, Нововоронежской АЭС и ПАТЭС в Певеке, вошли энергоблок ВВЭР-600 на Кольской АЭС, БН-1200 на Белоярской АЭС, энергоблоки ВВЭР-ТОИ на Центральной АЭС в Костромской области, на Нижегородской АЭС.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»:

Атомной генерации отводится важная роль в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2035 года. Согласно схеме, доля атомных электростанций в структуре генерирующих мощностей должна увеличиться. Объем вводов в эксплуатацию новых энергоблоков атомных электростанций до 2035 года прогнозируется на уровне: при реализации базового варианта - 21,4 млн. кВт; при реализации минимального варианта - 17,7 млн. кВт. Это логично, так как отвечает намерениям сократить количество вредных выбросов в энергетике, вырабатывать чистую электроэнергию, способствует развитию науки и производства, ведь предлагаются уникальные решения, способствующие сохранению позиций одной из ведущих технологических стран в мире.

Строительство АЭС на новых площадках как раз свидетельствует о том, что сделана ставка на этот вид генерации, именно они будут обеспечивать спрос на электричество. Помимо этого, ввод их в эксплуатацию позволит модернизировать работу других станций, повысить их эффективность, изменить к лучшему экологическую ситуацию в других регионах. Также строительство и последующая эксплуатация новых АЭС позволит сохранить и развить компетенции всем, кто будет участвовать в таких проектах, получить новый опыт, который может быть использован при реализации новых проектов, как внутри страны, так и за рубежом.

То, что в Генеральной схеме говорится о разных типах реакторах АЭС, весьма показательно. Во-первых, это говорит о высоком развитии всей атомной отрасли, её инновационности. Во-вторых, это позволяет выбрать для конкретной АЭС именно тот тип реактора, который нужен, тот, что наилучшим образом подходит для решения конкретных задач, соответствует начальным условиям. В-третьих, это подтверждает высокий уровень развития атомной отрасли в целом, возможности отечественной науки и производства, их способность разработать и произвести одни из самых сложных видов оборудования в мире. В качестве примера можно привести создание энергоблока ВВЭР-600 на Кольской АЭС. Это не просто дальнейшее развитие технологии ВВЭР, но и создание в стране реакторов именно этой мощности, что является новым словом. Строительство данного энергоблока позволит получить опыт в средних и малых реакторах, что особенно актуально для международного сотрудничества Росатома, ведь многие государства входят в атомную энергетику постепенно, и такие реакторы могут подойти для них наилучшим образом.